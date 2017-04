In een noot merkt het ABS op dat gaat om de prijzen opgenomen van 1 maart t/m 31 maart 2017. De brandstofprijsverhoging is ingegaan op 29 maart 2017. De invloed van de stijging van de brandstofprijs is nog niet van invloed geweest op de inflatie van de afgelopen maand.Er zitten 316 items in het consumentenprijsindex. Deze items lieten op maandbasis prijsbewegingen zien van -34% tot +24%. Prijsopnames worden verricht in Paramaribo, Wanica, Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne en Para. Totaal gaat het om 630 meetpunten. De gemiddelde jaarinflatie voor 2016 was 55,5%.