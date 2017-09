Sham Binda, voorzitter Akmos





De communicatie is nog steeds zeer moeizaam. Het is Binda gelukt contact te krijgen met enkele Surinamers die aangeven dat velen terug willen. Het gehele leven op St. Maarten is stil komen te liggen. De meeste winkels zijn leeggeroofd. Anderen hebben hun supermarkt opengelaten waardoor mensen goederen konden nemen. Het zal moeilijk zijn om het eiland te bevoorraden. De luchthaven en ook de haven zijn niet operationeel.In de nacht is het Starnieuws gelukt contact te krijgen met John Shewdat. Hij geeft aan dat er geen elektriciteit is waardoor het niet mogelijk is vis en vlees te bewaren. Bijna alles is vernietigd op het eiland. Een groep Surinamers die de afgelopen maand op St. Maarten is aangekomen, kan geen toekomst meer opbouwen. Veel mensen willen terug. Ze hopen dat er hulp geboden zal worden. Een deel van de Amerikanen en Nederlanders zijn al geëvacueerd. De rest, onder wie Surinamers, zit vast omdat er geen commerciële vluchten mogelijk zijn.Naast gebrek aan drinkwater en voedsel is er ook geen brandstof. De situatie in het land is niet veilig. Nederlandse mariniers helpen de veiligheid handhaven. Mensen worden aangezegd om binnen te blijven. Het zal heel lang duren voordat het normale leven weer op gang zal komen. Shewdat zegt dat door uitvallen van communicatie er weinig contact is. Bovendien mogen mensen de straat niet op. Internet komt nu langzaam op gang.Binda zegt dat tijdens de bespreking nagegaan zal worden op welke manier hulp geboden kan worden. Op de vergadering zal een comité worden opgericht. Het ligt ook in de bedoeling om de regering te vragen de Surinamers die terug willen naar hun land de helpende hand te bieden. Voorlopig is het niet mogelijk om commerciële vluchten uit te voeren op St. Maarten. De bijeenkomst wordt om 19.00 uur in Flex Mall gehouden.