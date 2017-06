Club-president Ronnie Brunswijk heeft de cheque overhandigd gekregen van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Inter Moengo Tapoe kampioen is kampioen geworden van de Topklasse van SVB.





De kampioen gaat met US$ 3500 ervandoor, terwijl semikampioen Leo Victor met dit 2-1 verlies US$ 2000 heeft gekregen. Het kampioenstrofee en de wisseltrofee waren voor Inter. Opmerkelijk is dat de kampioenscoremenie heel wanordelijk is uitgevoerd door de Surinaamse Voetbalbond. Ondanks het feit dat de medailles niet werden omgedaan, werd de pret in het kamp van de ploeg uit Moengo niet verstoord. Het begon allemaal met een mindere start en halverwege de competitie problemen met de technische staf. In de slotfase werd trainer Dennis Bainoe, die in ongenade was gevallen bij Transvaal, erbij gehaald om de eer te redden. Het resultaat ligt daar en gaat de ploeg uit Moengo de geschiedenis in met maar liefst vijf kampioenschappen aaneengesloten.Voor trainer Bainoe was dit een bijzondere prestatie, die hij overigens opdraagt aan zij familie, die hem door dik en dun heeft ondersteund. "Toen ik Inter overnam was er een goede sfeer en op weg naar de eindstreep is er ook niets aan veranderd," weet de oefenmeester. "Ik heb ondanks enkele missers geen moment getwijfeld aan het kampioenschap. Ik bleef geloven in dit team," zegt Bainoe. "Ik wist dat het niet gemakkelijk zou gaan. We hebben nog een prijs te pakken," merkt de trainer op, doelende op de strijd om de SVB Beker met Papatam. "Van de week gaan we verder met de voorbereiding en dan volgt de evaluatie voor het komende seizoen".