Carlos dos Ramos, Desiré Hooghart, Desiré Eendragt, Gordon Touw Ngie Tjouw, Toney Stienstra en Waldo Gobardhan zijn de overige bestuursleden. Te zijner tijd zullen specifieke taken en commissies aan hen worden toegewezen, deelt het SOC mee."Wij zijn ons bewust van uw onmiskenbare rol in het vormen en richting geven aan de overtuigingen, de attitudes en gedachten van de gemeenschap. Zonder het publiek en de media zal de sport inboeten aan substantie. Een andere rol die de media in de sport spelen, is die van advocacy van eenheid tussen de diverse rassen, religies, etnische groepen, taal, kleur, volkeren, eigenaardigheden en wereldbeelden. Gezworen vijanden kunnen, met uw berichtgeving, zelfs tijdelijke vrienden worden als ze voor hetzelfde team kraken," zegt het bestuur in zijn eerste verklaring naar de media."Wij zijn ons te allen tijde ook bewust van de taken van het SOC en dat het bestuur als rolmodel fungeert voor zijn leden alsook de sportgemeenschap in het algemeen met het uitdragen van de Olympische gedachte". Het Olympisch manifest stelt:"Met deze gedeelde interesse en doelstelling rekenen wij daarom op een positieve samenwerking. Niet alleen om te werken aan een gezonde bevolking in zijn algemeenheid, maar ook om de gemeenschap mee te krijgen in het ondersteunen van onze atleten die uiteindelijk de naam van Suriname op nationale en internationale podia met trots zullen uitdragen," zegt het SOC.