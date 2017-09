De creditcards en andere zaken worden overgedragen aan het nieuw bestuur van het SOC. (Foto's: René Gompers)





De scheidende voorzitter Guno van der Jagt, die zich niet verkiesbaar had gesteld, drukt het nieuwe bestuur op het hart om geen persoonlijke belangen boven het sportbelang te stellen. Hij haalde aan dat er al een berg werk is verzet om successen te boeken op de Olympische Spelen van 2020. De bouw van het Olympisch Training Centrum op het SOC-terrein is daar een concreet voorbeeld van. Eerst zullen de faciliteiten voor medische behandelingen en de kracht- en conditietrainingen worden neergezet. Deze trainingen hebben bewezen de atleten te helpen bij het leveren van topprestaties in binnen- en buitenland.Een bestuur hoort vier jaren aan te zitten, maar de verkiezingen zijn vervroegd gehouden. Er was veel ontevredenheid over het bestuur onder leiding van Van der Jagt. Het bestuur was niet compleet. Volgens de statuten moet het bestuur uit minimaal vijf leden bestaan. Het oude bestond uiteindelijk uit vier, twee leden hadden bedankt (secretaris Astra Singh die overigens weer is gekozen). Op de perikelen is verder niet ingegaan. Duidelijk was wel dat er flink wat hapert bij het SOC. “De leden hebben beslist om het bestuur niet aan te vullen, maar om te vervangen, nieuwe verkiezingen dus,” deelt Tjon-A-Fat mee.Een paar leden in de zaal hebben direct na de toespraak van de nieuwe voorzitter kenbaar gemaakt dat ze de statuten zo gauw mogelijk gewijzigd willen zien. “De statuten zijn heel oud, ze passen niet meer in deze tijd,” vertelt Tjon-A-Fat. “Ze hebben veel beperkingen. We gaan ze moderniseren. Daarop gaan we juristen laten. We gaan ook hulp vragen van andere comités in de wereld, kijken hoe zij het hebben gedaan. We hoeven het wiel echt niet opnieuw uit te gaan vinden.”Tjon-A-Fat is al eerder bestuurslid geweest van het SOC en merkt op dat hij heel goed beseft dat het geen “easy job” is. Hij heeft een paar keer benadrukt dat de kennis en de kunde van het vorige bestuur en van anderen niet uitgesloten moeten worden. “Iedereen is nodig om het doel na te streven; het op een hoger niveau brengen van de Olympische sporten en de sport in het algemeen. Het moet niet uitmaken wie het hoger tillen, het moet gewoon gebeuren.”René Gompers