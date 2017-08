Commissievoorzitter minister Edgar Dikan en Vids-voorzitter Lesley Artist feliciteren elkaar na ondertekening van de documenten.

(Foto's: René Gompers)





Er is maandenlang gewerkt aan het samenstellen van de plannen en de te nemen stappen die het grondenrechtenvraagstuk moeten oplossen. “Maar ook bij het werken worden er fouten gemaakt anders had ik vandaag echt getekend,” zegt president Bouterse. “Maar u begrijpt dat ik het niet kan maken om te tekenen en de vp en de ministers van Justitie en de minister van…enzovoorts weten het niet. Dat zijn de kleine dingen dus w’o set’ a tori kon.”Het staatshoofd heeft toegezegd het proces zo snel mogelijk in te zetten. “We zijn sinds Bouterse I bezig. We kunnen het niet maken om na een tweede keer het niet van de grond te krijgen. Ik weet dat er Bouterse III komt, maar we gaan dit wel afmaken in Bouterse II.”Voorzitter van de presidentiële commissie, minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling en Lesley Artist, voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) hebben hun handtekeningen wel geplaatst onder wat de twee partijen zijn overeengekomen. Na goedkeuring van de Raad van Ministers zal Bouterse het stuk tekenen, deelt Dikan mee. Bouterse vindt het jammer dat de Afro Surinamers uit het binnenland nog niet zover zijn. Die groep streeft ernaar om rond 10 oktober al hun zaken op orde te hebben, zodat er kan worden getekend met de overheid. Bouterse geeft aan dat 13 oktober een prima dag zou zijn, hij is dan jarig.René Gompers