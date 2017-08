Minister Edgar Dikan en Lesley Artist van VIDS blij met de overeenstemming. (Foto: René Gompers)





Lesley Artist van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) is blij met de ontwikkeling. Hij en Dikan praten van een historisch moment. Maar er staan grote uitdagingen te wachten. De afgelopen periode is aan een aantal bewoners van dorpen titels op de gronden gegeven. De kans dat hierdoor gemeenschappen de status van dorp verliezen, is groot. “Bernharddorp, Grankreek en Colombia,“ somt Artist een paar plaatsen op waar er titels op gronden zijn verleend aan dorpelingen. “De mensen zijn ondertussen overgestapt naar een andere leefwijze. Ik denk niet dat het lang gaat duren dat ze ook de status van een dorp gaan verliezen. Want het wordt een woonwijk. In de echte Inheemse dorpen hebben de mensen geen titel. Dit proces waarbij zeker meer dan de helft van de inwoners over titel beschikt, we moeten het begeleiden,” zegt Artist.De Afro Surinamers uit het Binnenland hebben wat meer tijd nodig om hun zaken in orde te maken, deelt Dikan mee. “Bij de Paramakkaners en Aluku’s is er nog geen waarnemend granman benoemd,” illustreert hij. “De granman zal namens de stam naar buiten treden.” Dikan deelt mee dat hun gronden net als van de Inheemsen beschermd zullen worden door de Staat. “Recent is een initiatiefwet ingediend om het decreet ‘Beginselen Grondbeleid’ te wijzigen. "Dit houdt in dat we alle bij beschikking van Regionale Ontwikkeling bekende dorpen, zullen beschermen. Dit betekent dat we daar, in de periode van gesprekken voeren, geen enkele concessie van welke aard dan ook, zullen uitgeven. Het gaat erom dat er rust is in het veld tijdens dit traject naar herkenning," benadrukt Dikan.René Gompers