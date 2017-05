Geachte minister Pengel,Als burgers van Suriname maken wij ons zeer ernstige zorgen over de ontwikkeling en de kwaliteit van de gezondheidszorg in ons land, die door de financieel-economische crisis op verschillende fronten tegelijk getroffen wordt.Het is geruime tijd bekend dat de Wet National Basiszorgverzekering nog steeds niet beantwoordt aan de maatschappelijke realiteit.De kloof in beschikbaarheid van gezondheidszorg tussen de kustvlakte en het binnenland wordt steeds groter.Door een structureel tekort aan financiële middelen, een steeds stijgende wisselkoers en met regelmaat verhoogde brandstofprijzen, worden steeds minder medicijnen en medische artikelen geïmporteerd.Het tekort aan medicijnen alsook het ontbreken van weer andere medicatie leiden niet alleen tot ongezonde speculaties op de markt, maar hebben inmiddels ook geresulteerd in dodelijke slachtoffers.Bekend is ook dat steeds meer Surinamers de grens oversteken naar Guyana vanwege de gratis medische voorzieningen in ons buurland, over welke situatie een ernstige bezorgdheid is geuit door hoge autoriteiten van ons buurland. Dit komt het imago van Suriname niet ten goede, daar wij in het Caribisch Gebied hoog stonden aangeschreven als land met een bijzonder goede gezondheidszorg.Hoewel sprake van een ernstig tekort aan financiële middelen om de kwaliteit van de gezondheidszorg te kunnen garanderen, zijn er oplossingen om de gezondheidszorg uit de gevarenzone te halen.Hierbij wordt verwezen naar de recent gelanceerde officiële Surinaamse diasporawebsite met het doel meer invulling te geven aan het diasporabeleid van de regering. De regering wil hiermee Surinamers, verspreidt over de gehele wereld, nauwer betrekken bij de verdere ontwikkeling van ons land.Uit hoofde van het voorgaande en mede vanuit haar verantwoordelijkheidsbesef heeft de VHP - bij monde van Voorzitter Chan Santokhi - aan de regering reeds kenbaar gemaakt dat de diasporagemeenschap in Nederland bereid is de gezondheidszorg te ondersteunen.Vanwege de ernstige situatie is de diasporagemeenschap in Nederland in feite reeds begonnen met het proces van goedwerkende noodprogramma’s voor de gezondheidssector. Met medewerking van politiek Den Haag bestaat de mogelijkheid voor het verkrijgen van humanitaire hulp aan Suriname.De diaspora-hulp zal als noodhulp moeten dienen, het ministerie van Volksgezondheid moet intussen dan werken aan een masterplan om de gezondheidszorg integraal te versterken.Heer minister, daar onze gezondheidszorg in een dermate noodsituatie verkeert en humanitaire hulp onontbeerlijk is, richten wij ons tot u middels deze OPEN BRIEF en leggen we het volgende verzoek bij u neer:- dat Suriname een internationaal hulpverzoek indient bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland, met de prioriteiten voor het soort hulpverlening. Een dergelijk verzoek aan Nederland zou geen problemen mogen opleveren daar er reeds samenwerking plaatsvindt tussen Surinaamse en Nederlandse ziekenhuizen.Geachte minister Pengel, wij rekenen op uw medewerking en uw weldoordachte beslissingen in ons algemeen belang, maar meer in het bijzonder in het belang van de gezondheidssector waar humanitaire hulp zeer noodzakelijk is.Opmerking: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/41284