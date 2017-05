In een persbericht zeggen de instellingen dat ze niet van plan zijn de bijbetalingen in te trekken. Ze willen eerst duidelijkheid vanuit de regering over de maatregelen die zullen worden genomen voor “de te lage tarieven uit 2012, die de Survam particuliere zorgverzekeraars nog steeds hanteren.”De radiologische instellingen benadrukken dat zij niet in strijd handelen met het door de minister van Volksgezondheid aangegeven artikel 12 lid 8 van de Wet Nationale Basiszorgverzekering, door bijbetaling te vragen. Dit artikel geeft aan dat bij het sluiten van overeenkomsten, de dienstverleners rekening moeten houden met het uniform tarievensysteem. “Maar het is helaas tot nog toe niet gekomen tot een overeenkomst met de particuliere verzekeraars gebaseerd op de huidige prijsontwikkelingen.”De instellingen zeggen dat zij al lang proberen om overeenstemming over nieuwe tarieven te bereiken met de Survam. De verzekeraars stellen de overeenkomst steeds uit omdat ze “geen financiële ruimte hebben om de tarieven aan te passen.” Hierdoor zijn de onderhandelingen in een impasse geraakt.De ziekenhuizen en radiologische klinieken zullen een bijdrage van de verzekerde blijven vragen, totdat er een voor alle partijen bevredigende overeenkomst is bereikt. De instellingen zeggen dat ze hiertoe genoodzaakt zijn ter voorkoming van het volledig wegvallen van deze fundamentele vorm van medische dienstverlening in het land. Ze erkennen de druk die deze maatregel legt op de gemeenschap en willen daarom op zeer korte termijn worden ontvangen door de regering om tot een spoedige oplossing te komen.