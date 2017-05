De bewindsman om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat mensen zich hebben verzekerd juist om te voorkomen dat zij in extra kosten worden gejaagd. Het betalen van de premie en de bijbetaling van voor radiologische diensten, houdt in principe in dat de tarieven zijn aangepast. Dit staat de wet niet toe, benadrukt Pengel."Maar ook de Survam heeft de plicht om kwaliteit en kwantiteit in te kopen voor de verzekerden. Indien deze niet onder huidige tarieven gegarandeerd kunnen worden door de dienstverleners moeten verzekeringsmaatschappijen hier oor naar hebben. Ik keur het daarom ook af dat partijen jarenlang niet uit de onderhandeling zijn gekomen en er niet gewerkt is naar een voor beide partijen bevredigende oplossing," stelt Pengel. De verzekeringsmaatschappijen moeten in onderhandeling treden met premiebetalers.Partijen hadden zich tot de Zorgraad moeten wenden als zij niet uitkomen. Dit is niet gebeurd, benadrukt de minister. Hij heeft er begrip voor dat de dienstverlening steeds moeilijker wordt, maar dit betekent niet dat tegen de wet in gevraagd wordt naar bijbetaling. De NZR en de radiologische klinieken zullen worden uitgenodigd om in bijzijn van de Zorgraad deze kwestie te bespreken om te komen tot een oplossing. Belangrijk is dat mensen die radiologisch onderzoek nodig hebben, dit moeten kunnen doen zonder bijbetaling. Op basis van hun kwitantie moeten de verzekeringsmaatschappijen de mensen die betaald hebben, het geld teruggeven.