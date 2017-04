SVB-voorzitter John Krishnadath samen met FIFA-topper Gianni Infantino en minister Joan Dogojo bij de opening van de Owru Cul Sports en Entertainment Center. (Foto: Ala-D Media)





John Krishnadath, topman van de Surinaamse Voetbalbond (SVB), is zichtbaar ingenomen met dit eendaagse bezoek. Met Infantino is verder gebrainstormd over het te voeren beleid van de SVB. Tijdens zijn spreekbeurt benadrukte Krishnadath dat de SVB vooral ook meer aandacht zal besteden aan inkomstenverhogende maatregelen die de ontwikkeling van voetbal verder omhoog moeten duwen. Ook is hij zich ervan bewust dat Suriname een nieuw stadion behoeft.Infantino heeft samen met Krishnadath en het nieuwe SVB bestuur drie FIFA-projecten bezocht. Hij heeft de inauguratie meegemaakt van de SVB Fan-shop en de Owru Cul Sports en Entertainment Center. Ook heeft de officiële opening van SVB Restaurant en Sportbar meegemaakt. De minister van Sport en Jeugdzaken, Joan Dogojo, verrichtte de officiële opening van Owru Cul Sports en Entertainment Center samen met Krishnadath en de Infantino. Ook de Gym bij Franklin Essed Stadion die uit FIF- middelen is neergezet, werd ook officieel in gebruik genomen.Tijdens de gesprekken die zijn gevoerd, heeft de FIFA-topman gewezen op het belang van verder stimuleren en ontwikkelen van damesvoetbal. In Suriname is damesvoetbal nog ver beneden niveau. Ook over het nieuw te bouwen stadion heeft Infantino een uitgesproken mening. Dit zal volgens hem een hoog aangeschreven stadion moeten zijn waar zowel nationaal en internationaal voetbal wedstrijden kunnen worden gehouden. Het moet als symbool zijn van Suriname.Infantino ziet graag dat dit stadion in 2018 al verrijst, temeer omdat de Concacaf haar eisen verscherpt heeft. Op het prioriteitenlijstje van de SVB staat de bouw van het stadion bovenaan de lijst. Het plan is reeds af. Een beleefdheidsbezoek aan president Desi Bouterse stond ook op het programma. Infantino werd bij verhindering van de president in het paleis ontvangen door vicepresident Ashwin Adhin. De 47-jarige Zwitsers, van huis uit een bestuurder, zakenman en advocaat is en sedert 26 februari 2016 gekozen als FIFA-topman.