Alcoa heeft de definitieve sluiting in een verklaring op 3 januari meegedeeld. De permanente sluiting van het Paranam complex betekent dat de jaarlijkse raffinagecapaciteit van 887.000 ton aluminiumoxide uit de productie gaat.De in de Verenigde Staten gevestigde multinational zal echter blijven onderhandelen met de regering om te komen tot overeenkomsten om de 'bauxietindustrie' voor het land te handhaven en te ontwikkelen, staat in de verklaring.In de vierde kwartaalcijfers verwacht Alcoa door de sluiting US$ 90 miljoen aan herstructureringsgerelateerde kosten te hebben. De totale sluitingskosten over vijf jaar worden geschat op US$ 151 miljoen. Suralco is onderdeel van Alcoa World Alumina and Chemicals, dat voor 60% het bezit is van Alcoa Corp. en waarvan 40% van de aandelen behoren tot Alumina Ltd.In een gezamenlijke verklaring op 19 december vorig jaar hebben Suriname en de Suralco herhaald dat zij zich verplicht hebben om tot een definitief akkoord te komen over de operationele activiteiten van Suralco en de toekomst van de bauxietindustrie in Suriname. Op 19 december was het precies honderd jaar geleden dat Suralco operationeel was in Suriname.De productie-activiteiten te Paranam zijn eind vorig jaar stilgelegd en waren er nog ongeveer honderd werknemers in dienst, waaronder een deel is ingedeeld bij de Afobaka-krachtcentrale. De sluiting van de raffinaderij heeft ruim vierhonderd banen weggemaakt en hebben honderden contractarbeiders elders hun heil moeten zoeken.