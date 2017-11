Iedereen heeft het recht binnen een democratische rechtsstaat zijn mening te geven binnen de grenzen van ethiek en fatsoen. Indien de rechtsstaat zo hoog in het vaandel wordt gehouden, dan wordt niet verwacht dat de overheid basisgrondrechten als vrije meningsuiting en persvrijheid zal gaan beknotten. Dit zegt advocaat Chandra Algoe namens RBN in een brief aan minister Miranda.In het schrijven wordt uitgelegd wat het karakter is van. Het gaat om een satirisch programma "waarin een vleugje zwarte humor wordt verwerkt".behandelt geen nieuws, maar neemt bepaalde aspecten van de dagelijkse actualiteiten en presenteert deze aan de luisteraars met de nodige humor.Aangegeven wordt in de brief dat in de afgelopen dertig jaren dat dit programma wordt uitgezonden, is er nog nooit een klacht ingediend tegen de programmamaker of het radiostation. Aangevoerd wordt dat op basis van subjectieve beoordeling Miranda een verregaand besluit genomen heeft. Het programma moest binnen 24 uur uit de lucht worden gehaald en verdere uitzending moet worden gestaakt. Indien dat niet zou gebeuren, hield de minister voor dat de president geadviseerd zou worden om de vergunning van RBN opgeschort of ingetrokken zou worden.