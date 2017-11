Vier verdachten zijn overleden. Tegen twee verdachten die minister waren in 1982 moet het proces nog beginnen.





De Krijgsraad houdt op 30 november de eerstvolgende zitting. Dan is het precies tien jaar dat de Krijgsraad is begonnen met de behandeling van de strafzaken. Van de 25 personen die op de verdachtenlijst staan, zijn vier intussen overleden. Twee van hen, Harvey Naarendorp en John Hardjoprajitno, moeten door de gewone rechtbank worden berecht. Zij waren minister tijdens de 8 decembermoorden. De strafeis tegen de verdachten in de burgerkamer is achter de rug. Tegen Desi Bouterse, Etienne Boerenveen en Arthy Gorré is twintig jaar cel onvoorwaardelijk geëist. De openbare aanklager heeft tegen Jimmy Stolk vrijspraak geëist.Het pleidooi door advocaat Irvin Kanhai tegen de strafeis wordt op 29 januari 2018 gehouden. Op 30 januari zullen de advocaten van Boerenveen (Frank Truideman) en Arthy Gorré (John Kraag) pleiten. In de militaire kamer wordt het pleidooi op 31 januari gehouden.De tenlastelegging is moord en uitlokking tot moord. Dit onder voorbedachte rade (na kalm beraad), waarbij de vijftien mensen opzettelijk van het leven zijn beroofd. De andere strafbare feiten, zoals vrijheidsberoving en marteling, zijn verjaard.