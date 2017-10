Het fietspad gaat langs Rust en Werk, Margaretha, Frederiksdorp, Marienbosch, Kroonenburg, Mon Souci, Hecht en Sterk, Constantia, Bruinendaal tot Bakkie/Alliance. Het herstel van kapotte bruggen op deze route is ook opgenomen in het projectvoorstel, dat het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme al heeft goedgekeurd.Het Noord-Commewijne Plantagepad bestaat al een paar honderd jaar, maar is ondertussen al meer dan 20 jaar voor meer dan de helft onbegaanbaar. De stroompalen van de Energie Bedrijven Suriname NV staan wel langs het pad en formeel bleef dit een communicatie-pad. De gehele rechteroever van de Commewijnerivier is een Bijzonder Beheers Gebied/Multiple Use Managemant Area (MUMA Noord-Commewijne) met als beheerder het ‘s Lands Bos Beheer (LBB). Eco-toeristische activiteiten worden binnen deze resolutie toegestaan voor verdere ontwikkeling van het gebied Noord Commewijne.De North Commewijne Tourism Cluster zegt dat herstel van het fietspad Noord-Commewijne een langgekoesterde wens van de toerismebranche is en van de lokale dorpen. Herstel van het fietspad zal een positieve impact hebben voor de lokale gemeenschappen en de toerismesector. De waardeketen van bedrijven en particulieren die meer omzet zullen binnenhalen is enorm: van fietsverhuurder, excursies, boothouders, veerverbinding en warungs, hotelaccommodaties tot museum. De nieuwe ontwikkeling zal extra werkgelegenheid creëren.In de cluster zitten: Plantage Ressort Frederiksdorp, Warappa Kreek, Fietsen in Suriname, United Tour Guides Suriname (UTGS), Staatsbedrijf Alliance, Verenigde Cultuur Maatschappijen NV (VCM te Rust en Werk), Restaurant Bakkie, Restaurant Robby Margaretha, Transportbedrijf familie Dipai, Moen’s Dolphin Tours, Jim’s Fishing en Access Suriname Travel. Deze bedrijven zullen het Noord-Commewijnegebied gezamenlijk promoten.