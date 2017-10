Naar aanleiding van het door u geplaatst nieuwsbericht , wil ik namens mijn cliënt Mohamed A. Abdoelrahman het volgende expliciet stellen:- dat terrein van mijn cliënt is geen domeingrond c.q. is niet in grondhuur afgegeven en heeft als titel: EIGENDOM.- dat terrein dat in eigendom toebehoort aan mijn cliënt is niet gelegen c.q. maakt geen deel uit van het woongebied c.q. dorp Maho.- het gebied waar dat dorp Maho bevindt, is oorspronkelijk geen woongebied van inheemsen, doch ligt de oorsprong van voormeld dorp in een interne ruzie tussen twee groepen van een andere Indiaans stam. Een groep is toen in de jaren 70 verhuisd naar de huidige locatie. Dit was naar voren gebracht door de districtscommissaris van Saramacca op een bijeenkomst waar vertegenwoordigers van de regering en ook de in uw bericht genoemde persoon van Audrey Cristiaan aanwezig was. Zij heeft dit toen niet tegen gesproken.Dat mijn cliënt eveneens beroep doet op het Inter-Amerikaans mensenrechten verdrag, waar in artikel 21 het recht van eigendom als mensenrecht wordt genoemd.- dat de rechten zoals hier voren genoemd niet moet wijken voor 'gepretendeerde' rechten van anderen.- dat de gestelde zandafgravingen niet in strijd met de Mijnbouw Decreet plaatsvindt. Dat afgegraven zand wordt op het perceelland gebruikt.- dat mijn cliënt vaker slachtoffer is geworden van diefstallen. hiervan heeft hij meerdere malen aangifte gedaan bij de politie.- dat de politie rechtmatig handelt door rechtsbescherming te bieden aan een Surinaamse burger die conform wet en recht onderneemt.