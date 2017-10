Griffier van De Nationale Assemblee, Ruth de Windt, neemt de petitie van de bewoners van Maho in ontvangst. (Foto: René Gompers)





Een jaar later is het woongebied kleiner geworden, grote delen worden door derden ingepikt en zandafgravingen gaan ongeremd door. De situatie wordt met de dag ondraaglijker voor de bewoners en kan zelfs uit de hand lopen.Anwar Alibux, voorzitter van Al-Kemia, een organisatie die de bewoners van Maho juridisch bijstaat, geeft aan dat de mensen zich onderdrukt voelen. Ze moeten met lede ogen toezien hoe hun woon- en leefgebied aan derden wordt gegeven. Op listige wijze wordt er te werk gegaan. Vals beschuldigen van zelfs de dorpskapitein worden niet geschuwd, geeft Alibux aan.Graafmachines nemen grote hoeveelheden zand weg en laten daar grote gaten achter die zich met water vullen. Hierdoor worden weer dieren zoals kaaimannen aangetrokken. De situatie is ongezond en gevaarlijk. Daarnaast worden de Inheemsen flink geïntimideerd en zelfs mishandeld. Vastleggen van de situatie is hen ten strengste verboden. Op de plaatselijke politie en het commissariaat kunnen ze zich niet beroepen; die treden juist als beschermer van de ondernemer op. De politiecommandant heeft beslist dat de ondernemer in het gelijk staat en woensdag beginnen de activiteiten weer, onder politiebescherming.“De situatie is zeer urgent,” benadrukt Audrey Christiaan, voorzitter van het Inheems Platform ESAV, een paar keren. “Op dit moment is bescherming van de mensen het meest belangrijkste. Voorzitter Simons had ook al onmiddellijke stopzetting van de activiteiten gelast. De OAS heeft de Staat ook duidelijk gemaakt dat er een beschermingsbevel voor het gebied is. Maar het schijnt dat de ondernemer Abdoelrahman het niet begrijpt. Of hij vindt dat hij het recht aan zijn zijde heeft en dus de uitspraken van de voorzitter naast zich neerlegt. Ook van de Staat die weet dat er een beschermingsbevel van kracht is.”Een delegatie van het Platform is vandaag naar Guyana vertrokken voor het bijwonen van een seminar van de Caribbean Court of Justice over onder andere United Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. De petitie en de brief voor voorzitter Simons is vrijdag door de griffier in ontvangst genomen.René Gompers