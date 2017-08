Tommy Mungra, laat mij beginnen u te zeggen wat het werk van een parlementariër inhoudt. Een volksvertegenwoordiger heeft over het algemeen twee taken. De één is wetten vaststellen en de andere is het controleren van het bestuur/regering.In mijn betoog op 28 juli heb ik het volgende gezegd:Om terug te komen op het a href="http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/42957" target=_blank >moreel ethische van mijn betoog wil ik hierbij aangeven dat ik slechts mijn taak als volksvertegenwoordiger heb uitgevoerd. Ik heb in het hoogste college van de Staat vragen gesteld zoals het hoort. En dat naar aanleiding van informatie die ik bezit. Moreel ethisch is het de taak van de minister om antwoorden te geven op mijn vragen. Gezien ik de vragen heb gesteld in het parlement, verwacht ik de antwoorden ook in het parlement. Wat schetst mijn verbazing dat u als directievoerder, die ondergeschikt is aan de Regionale Gezondheidsdienst, publiekelijk reageert. U bent niet eens de persoon die informatie naar buiten mag brengen.Elke informatie moet via de directie van de RGD naar de minister en via de minister naar het parlement. Waar zijn uw moreel ethische waarden die u dient te hebben voor uw meerderen? U heeft met uw actie de minister geschoffeerd om interne aangelegenheden van de RGD publiekelijk bekend te maken. Als klap op de vuurpijl bevestigt u in uw laatste alinea dat de bouw van de poliklinieken te Latour en Lelydorp niet richtig zijn geschied. Ik haal van uw eigen ingezonden stuk een passage aan. Hieronder uw eigen zinnen die bevestigen dat er sprake is van een meerkostenplaatje zonder enige schriftelijk overeenkomst."Deze wijzigingen hebben ertoe geleid, dat het ontwerp van ruim 3 jaren geleden moest worden aangepast, zodat de voorzieningen werden geoptimaliseerd en de diensten effectiever konden worden uitgevoerd. De extra kosten waar de heer Girjasing naar refereert zijn in eerste instantie in overleg met het bestuur, met name de wnd. voorzitter van het bestuur besproken, waarna in overleg met de directeur offerten zijn aangevraagd en gunningen zijn gedaan voor de bijgekomen uitvoeringswerken en leveringen. Daar de projecten inmiddels de opleveringsfase hadden bereikt is als werkwijze gekozen, dat voor wijzigingen en aanpassingen in overleg eerst akkoord wordt gegeven, welke naderhand schriftelijk wordt vastgelegd. Alles is conform de comptabele regels en volgens het UWS, met het verschil dat zaken in collectief verband eerst besproken werden."Riekt dit alles niet naar corruptie en willekeur?