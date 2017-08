De directievoerders van de bouwprojecten Lelydorp en Latour ten behoeve van de RGD vinden de uitspraken gedaan door parlementariër, Sheilendra Girjasing op 28 juli 2017 in de Nationale assemblee misplaatst. Zij vinden het een kwalijke zaak dat Girjasing zonder enig vooronderzoek te doen allerlei ongenuanceerde uitspraken doet en personen valselijk beschuldigt van corruptie, fraude en willekeur.In zijn betoog van 28 juli gaf het Assembleelid aan dat de bouwwerkzaamheden van de RGD-poli’s te Latour en Lelydorp een meerkostenplaat hebben zeshonderdduizend SRD zonder dat daarbij sprake is geweest van een schriftelijke overeenkomst. Volgens de parlementariër riekt deze meerkostenplaat naar corruptie en willekeur. Verder gaf hij aan dat de leiding van het bedrijf mondelinge afspraken met de directievoerder maakt voor zulke hoge bedragen.De directievoerders vinden het een kwalijke zaak dat Girjasing niet eens de tijd genomen heeft om navraag te doen over de kwestie, maar er gelijk toe overgaat allerlei beschuldigende en beledigende uitspraken te doen. De directievoering bestempelt de uitspraken van het oppositielid daarom ook als misselijkmakend en pure stemmingmakerij. Girjasing zou de betrouwbaarheid van zijn verkregen informatie eerst moeten toetsen. Bovendien heeft hij geen bewijsmateriaal om zijn beschuldiging over vermeende wantoestanden te bewijzen. Als parlementariër is het de taak van Girjasing om zich educatief op te stellen, de regering kritisch te begeleiden en gezamenlijk werken naar een situatie van good governance.De directievoering acht het als haar plicht om de onverantwoordelijke uitspraken van Girjasingh de wereld uit te helpen. De projecten Lelydorp en Latour zijn in 2013 - 2014 ontworpen en in 2014 aanbesteedt. De projecten werden door de RGD uit eigen middelen gefinancierd. De kosten van deze projecten zouden betaald worden uit tegoeden die de RGD zou krijgen van de overheid uit de verkoop van onder andere babymelk. Om de kosten tot een minimum te beperken werd voorgesteld om de hoogst noodzakelijke diensten in de projecten op te nemen.Door het ontbreken van de middelen als gevolg van het uitblijven van de gelden voor babymelk zijn de projecten van januari tot november 2015 met een lagere uitvoeringssnelheid uitgevoerd. Vanwege gewijzigde inzichten waarbij vanuit het ministerie gevraagd was, om de eerstelijnszorg te verruimen is sinds het aantreden van de nieuwe directeur daaraan meer aandacht besteed. Het uitgangspunt daarbij was, dat de gezondheidscentra een ‘one-stop-window’ karakter moesten hebben. Elke patiënt zou binnen de faciliteiten volledige medische zorg moeten ontvangen. Zo zijn de laboratoriumfaciliteiten, de moeder en kind zorg, de prenatale- en bevallingsfaciliteiten uitgebreid. Voorts moesten de apotheken van deze centra dienen als buffer voor overige poliklinieken en hulpcentra in een straal van ca. 10 km.Teneinde de veiligheid in de gezondheidscentra te vergroten is voorts ook afgestapt van balies met een open concept bij de receptie en de apotheek, en is ervoor gekozen deze volledig af te sluiten. Voorts is ook aandacht besteed aan een nieuwe uitstraling van de gebouwen, waarbij het positief imago van de RGD teruggewonnen moest worden. Dit effect hebben wij volledig bereikt op de twee gezondheidscentra, blijkens het feit dat er na de opening van de centra veelvuldig uitspraken zijn gedaan dat men bij eventuele ziekte zich bij voorkeur in de nieuwe RGD-faciliteiten zou willen laten behandelen, in plaats van een lokaal ziekenhuis.Deze wijzigingen hebben ertoe geleid, dat het ontwerp van ruim 3 jaren geleden moest worden aangepast, zodat de voorzieningen werden geoptimaliseerd en de diensten effectiever konden worden uitgevoerd. De extra kosten waar de heer Girjasing naar refereert zijn in eerste instantie in overleg met het bestuur, met name de wnd. voorzitter van het bestuur besproken, waarna in overleg met de directeur offerten zijn aangevraagd en gunningen zijn gedaan voor de bijgekomen uitvoeringswerken en leveringen. Daar de projecten inmiddels de opleveringsfase hadden bereikt is als werkwijze gekozen, dat voor wijzigingen en aanpassingen in overleg eerst akkoord wordt gegeven, welke naderhand schriftelijk wordt vastgelegd. Alles is conform de comptabele regels en volgens het UWS, met het verschil dat zaken in collectief verband eerst besproken werden.