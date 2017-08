De vergunning van de ondernemers die zand afgraven te Braamspunt is op 15 augustus verlopen. Er volgt nu een evaluatieperiode. (Beeld: Leroy Troon)





Wong zegt in gesprek met Starnieuws dat op basis van de studie van WWF Guyana's en bevindingen van Conservation International Suriname, klimaatdeskundige Sieuwnath Naipal en diverse milieuorganisaties het afgraven van zand fataal is. De natuur moet met rust worden gelaten, vooral omdat Suriname tot een van de meest bedreigde landen ter wereld behoort als het gaat om klimaatsverandering van de aarde, stelt Wong.Milieuactivisten zijn bang dat de evaluatie die door minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen is aangekondigd, een doekje voor het bloeden is. Er is nu al informatie bekend dat na een korte rustperiode de vergunningen verlengd zullen worden. De vergunningen zijn op 15 augustus vervallen. Dodson heeft evaluatie aangekondigd van alle betrokkenen in de sector.Wong merkt op dat wanneer het ministerie beweert studie te hebben verricht over de milieueffecten bij Braamspunt, die dan beschikbaar moeten worden gesteld. Het is niet nodig om het zand op te graven, want het wordt overwegend gebruikt voor wegen en ophogen van terreinen. De voorzitter van AAV vindt dat de samenleving haar stem moet laten horen in deze kwestie.