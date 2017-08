Naast het bestuderen en voorbereiden van wetten en andere sociale verplichtingen als parlementariër, ben ik blij als ik wat tijd voor mezelf overhoud. Hoezo parttime werk? Maar dat is voer voor een andere discussie. De kostbare vrije tijd koester ik des te meer vanwege de kinderen. Mijn kinderen zijn nu op een leuke leeftijd beland en ik geniet dagelijks van hen bij hun ontdekking van de wereld. Zo zijn ze helemaal weg van de Disney animatiefilm: Frozen. Vooral de jongste van 4, trakteert mij dagelijks op een privé optreden met een voortreffelijke vertolking van de themesong. Vooral het refrein galmt door het huis. Een prachtig lied en een echte aanrader om naar te luisteren. Maar ik dwaal af naar leukere bezigheden..Ik koester elk moment en ik streef ernaar zoveel als mogelijk efficiëntie in mijn werk te betrachten. Daarom is het des te pijnlijker wanneer zaken aan de orde komen die totaal niks te maken hebben met een onderwerp, waar je je voor inzet voor de ontwikkeling van het land, en wanneer je er je kostbare tijd aan moet gaan besteden om zinloze onwaarheden en geruchten die ontstaan, tegen te spreken.Ik heb op 11 augustus naar aanleiding van de commotie op social media over de 'Wet Elektronisch Rechtsverkeer', een verklaring afgegeven als voorzitter van de Commissie van Rapporteurs. En ik heb aangegeven dat ik er niet meer tijd aan wil besteden dan ik al heb gedaan met de onzinnige discussie over de 'Wet Elektronisch Rechtsverkeer', omdat de wet totaal buiten haar context is gehaald en ik verwijs voor de duidelijkheid naar het artikel van starnieuws, waar ik de onwaarheden heb weerlegd.Nu ik er weer met de haren bij word gesleept met het artikel van dhr. Leeuwin (link), want mijn naam is ettelijke malen genoemd, krijg ik des te meer het enge gevoel dat er andere bedoelingen zijn om deze zinloze discussie over de 'Wet Elektronisch Rechtsverkeer' in stand te houden.In het artikel van dhr. Leeuwin, wordt gesteld dat de commotie juist door mijn eerste betoog is ontstaan en ik word als zodanig geciteerd. Mijn letterlijke woorden zijn correct weergegeven en daar is niks op aan te merken. Wat niet correct is, is dat andere delen van de speech zijn weggelaten. Het betoog is ook te volgen via youtube, en terug te vinden op de website van de DNA (www.dna.sr). In mijn betoog ga ik in op, de ingrijpendheid van deze wet voor onze samenleving. Het ingrijpende van deze wet is dat we ons moeten beseffen dat het gevolgen kan hebben voor ons als burgers bij onze handelingen op het internet. De wet is bedoeld om het gebruik van elektronische documenten wettelijk mogelijk te maken.Het gevolg van de 'Wet Elektronisch Rechtsverkeer' is: dat alle digitale documenten, en daarbij alles wat wij op internet doen, een juridische status kan krijgen. Ik heb gesteld dat de president nu reeds beschermd is tegen beledigingen; zelfs ONLINE beledigingen tegen het staatshoofd zijn nu reeds strafbaar, daar verandert de 'Wet Elektronisch Rechtsverkeer' niks aan. Wat wel verandert, is dat indien iemand vindt dat hij of zij is beledigd of bedreigd door jouw uitspraken online, dan kan het elektronische welke is gedeeld door jou, nu ook als bewijs worden aangedragen om jou aan te klagen. Immers het kan nu een juridische status krijgen. In essentie, hetzelfde als bij het versturen van een dreigbrief bijvoorbeeld. Het is nog steeds aan de rechter om te bepalen of de aanklacht legitiem is of niet.Dhr. Leeuwin noemt vijf zinnen die mijn uitspraken zouden kunnen beschrijven en gebruikt zouden kunnen worden, als kop voor het artikel in dwtonline. Vervolgens stelt hij dat ik daar niets op aan te merken zou kunnen hebben en dat klopt helemaal. Hoewel nr. 4 en 5 voor mij erg suggestief zijn, ben ik ermee eens dat het mijn letterlijke woorden zijn. Helaas waren het niet die vijf zinnen die zijn gebruikt als titel van het stuk. De titel van het stuk waar alle commotie mee is ontstaan luidt onomwonden:. En daarmee is op zeer suggestieve wijze zaken totaal verdraaid. Niemand heeft dat woord muilkorven gebezigd of de relatie naar beperken van de vrije meningsuiting gedaan of zelfs beschermen van de president mee geassocieerd, voordat dat artikel is verschenen in dwtonline. Feit is dat de 'Wet Elektronisch Rechtsverkeer' totaal uit haar context is gerukt en de nadruk ervan is gelegd op totaal andere POLITIEKE issues.Voor mij onbegrijpelijk dat dhr. Leeuwin nu reeds meermalen heeft toegegeven, in zijn vervolg-artikelen maar ook tijdens ons gesprek dat hij heeft aangehaald, dat nadat hij de 'Wet Elektronisch Rechtsverkeer' grondig heeft bestudeerd, er totaal geen sprake is van muilkorven et cetera; maar tegelijkertijd zegt, dat hij het eens is met het artikel in dwtonline waar alle commotie mee is ontstaan en m.i. bol staat van onwaarheden.Na ons gesprek in DNA, maakte ik weliswaar de fout door logisch te veronderstellen dat hij, nu hij de wet heeft bestudeerd, dan oneens is met wat in het artikel van dwtonline heeft gestaan. Ik riep hem dan ook op in mijn betoog om zich te distantiëren van het artikel in dwtonline en dat het correct is als er tenminste een rectificatie wordt geplaatst. Ik ging ervan uit dat hij een interview heeft afgestaan, en dat hij verkeerd is begrepen door de journalist. Een fenomeen dat parlementariërs wel vaker overkomt, zij het bewust of onbewust. Daarbij vroeg ik hem dan als voorzitter van de SVJ om desbetreffende journalist op aan te spreken.Wat schetst mijn verbazing als dhr. Leeuwin dan stelt dat hij het ook eens is met het artikel. Ik kan me daar niks bij voorstellen, want een grotere tegenstelling in standpunten is er niet. Als techneut gaat het mijn gezond verstand te boven. Is hij er nou wel of niet mee eens dat er geen sprake is van muilkorven? Is hij er wel of niet mee eens dat er totaal geen sprake is van enige aantasting van vrije meningsuiting? Dat de 'Wet Elektronisch Rechtsverkeer' de president op geen enkele wijze beschermt tegen beledigingen, dan dat hij al wordt beschermt bij wet?Ik heb een kort maar goed gesprek gehad met dhr. Leeuwin en hij komt mij erg sympathiek over, maar het komt erop neer dat er een onderscheid is tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Ter verduidelijking, ik heb mijn interactie met dhr. Leeuwin nimmer als onplezierig ervaren noch als persoonlijk opgevat, maar om niet te belanden in een eindeloze polemiek met dhr. Leeuwin middels een heen en weer van ik-heb-dit-gezegd-of-hij-heeft-dat-gezegd, waar de lezer er niks aan heeft, wil ik trachten om de feiten op te sommen en middels een diagram enige sturing en een einde te geven aan het gehaal en getrek.Ik hoop dat ik met het diagram duidelijk ben met waar ik naartoe wil met deze m.i. zinloze discussie over de 'Wet Elektronisch Rechtsverkeer'.De wet is belangrijk voor de ontwikkeling van ons land en de negativiteit eromheen is ongefundeerd, onnodig en houdt ons land achter.Ik dank dhr. Leeuwin voor het vertrouwen in mij gesteld als parlementariër, en ik dank hem voor de complimenten en ik verzeker hem dat ik naar eer en geweten, mijn best blijf doen voor dit mooi land.