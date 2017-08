Assembleelid Stephen Tsang, voorzitter van commissie van rapporteurs wet 'Elektronisch Rechtsverkeer'. (Beeld: DNA)





In een artikel in dWT is de voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), Wilfred Leeuwin, geciteerd hierover.Tsang citeerde verder de SVJ-voorzitter"Ik vind het journalistiek onverantwoord, dat een journalist die uitgerekend de voorzitter is van de SVJ interviewt, zulke stellingen poneert, waarbij duidelijk blijkt dat hij de 'Wet Elektronisch Rechtsverkeer niet heeft gelezen. Want dan zou hij zien dat zijn stellingen en conclusies in het artikel totaal kant noch wal raken," stelde Tsang.De commissievoorzitter zette het op een rijtje:1. Er is geen enkele 'muilkorfwet' gemaakt.2. De vrije meningsuiting van de burgers wordt niet aangetast.3. De persvrijheid is totaal niet aan de orde.3. De Wet Elektronisch Rechtsverkeer beschermt niet de president van de republiek Suriname meer of minder.5. Het beledigen van de president zowel online als offline, is nu al strafbaar volgens onze grondwet en het Wetboek van Strafrecht.Tsang zei het jammer te vinden de Associatie van Caribische Mediawerkers erbij is gehaald en onwaarheden is voorgehouden over de behandeling van deze wet. "Beseft men wel dat men hiermee het imago van het land internationaal schaadt met ongefundeerde stellingen? Ik weet niet of er een politieke agenda achter schuilt, maar ik vind het bijzonder jammer dat deze 'Wet Elektronisch Handelsverkeer', nu 'Elektronisch Rechtsverkeer', totaal buiten haar context is gehaald."De commissievoorzitter heeft ondertussen een mail gestuurd naar de voorzitter van de Associatie van Caribische Mediawerkers om te trachten de valse beweringen te weerspreken en de schade aan het imago van het land te beperken. "Suriname staat hoog op de internationale index voor wat betreft persvrijheid en we vertonen een stijgende lijn. Het moet niet zo zijn dat dit verandert vanwege onjuiste informatie die wordt verstrekt," stelde de politicus.Deze 'Wet Elektronisch Rechtsverkeer' is bedoeld om een legale framework te creëren om het wettelijk gebruik van elektronische documentatie en rechtsverkeer mogelijk te maken, benadrukte Tsang. "Deze wet is bedoeld voor e-commerce en e-government diensten en heeft totaal niks te maken met muilkorven van burgers, beknotten van vrijheid van meningsuiting, of bescherming van de president. Deze wet moet het mogelijk maken dat overheidsdiensten zoals een uittreksel of een verklaring nu naar de burger kan worden gemaild of verstuurd via app of wat dan ook. Het betekent minder kosten, minder loperij, minder tijdverlies, voor zowel de overheid als de burger. Er gaat een mindshift moeten komen over hoe we optimaal gebruik kunnen maken van de technologie. Deze wet betekent een enorme boost voor de ontwikkeling in ons land. De technologie is er en het is de wetgeving die achter liep. En daar willen we met deze wet verandering in brengen."Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons die de openbare commissievergadering leidde, benadrukte dat de wet een enorme sprong is in het sluiten van transacties. Na aanname van de wet is het ook mogelijk om elektronisch tekenen van stukken wettelijk mogelijk te maken. "Deze wet heeft niets te maken met andere wetten en beperken van vrijheid van meningsuiting," zei Simons. De ontwerpwet zal klaargemaakt worden voor de openbare plenaire behandeling.