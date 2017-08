De politie van Munder heeft Tommy T. (27) aangehouden. Hij heeft Sunil, de vriend van zijn ex-vriendin verwond met een scherp voorwerp. Het slachtoffer is per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp voor medische behandeling.De politie trof op een adres in het ressort een vrouw en een de gewonde man aan. Onderzoek wees uit dat de vrouw met haar vriend Sunil in de straten in de omgeving wandelde. Op een bepaald moment kwamen zij de ex-vriend van de vrouw, Tommy T. tegen.Er ontstond een woordenwisseling tussen de twee mannen die ontaarde in een vechtpartij. Tommy T. verwondde de vriend van de vrouw met een scherp voorwerp en koos het hazenpad. De verdachte is op zijn woonadres aangehouden door de politie.Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Tommy T. ingesloten, meldt de politie Public Relations.