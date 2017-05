Dames en heren van de VHP-mediacommissie,Uw open brief d.d. 10 mei 2017 is niet aan onze aandacht ontsnapt. Zoals bij u in de politiek gebruikelijk, heeft u met niet-onderbouwde cijfers en feiten een aantal negatieve en suggestieve uitspraken gedaan over de gezondheidszorg in Suriname.Wij vragen u middels deze om aan een aan-uw-partij-verbonden wetenschappelijk bureau te vragen om uw loze beweringen te onderbouwen met data (cijfers) van nu en die te vergelijken met de meerjaren gemiddelden die bekend zouden moeten zijn.Alle beweringen die niet onderbouwd zijn met concrete cijfers en/of namen van dodelijke slachtoffers (met overlijdensverklaringen van de arts), moeten verwezen worden naar het Rijk van de Politieke Stemmingmakerij.Het verbaast ons helemaal niet dat uit het neokoloniale denken van uw partij, het duveltje uit de Oranje doos wordt getoverd om onze problemen op te lossen met uw diaspora stromannen onder de vleugels van de zogenaamde noodhulp uit Nederland (voorbeeld Medische Zending en Binnenlandse Oorlog). Uw oververzadigde oranje hersenen komen niet onder het neokoloniale denken uit.U vergeet gevoegelijk dat Nederland 300 jaren geen gestructureerde gezondheidszorg voor het Surinaamse volk heeft gecreëerd. Nota bene, de Stichting Staatsziekenfonds is de eerste aanzet tot een volksverzekering in de geschiedenis van Suriname, d.d. 16 maart 1981.Middels deze nodig ik u uit om via een openbaar debat op televisie een en ander ten overstaan van de bevolking te bespreken.Hopende op uw aanwezigheid bij het debat verblijven wij.