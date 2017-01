Een luchtfoto toont hotel Rigopaino in het bergachtige Centraal-Italië dat door een sneeuwlawine is getroffen. (Foto: Virgili del Fuoco/Handout via Reuters)





De hele nacht hebben reddingswerkers geploeterd om het getroffen hotel te bereiken. De eerste van hen kwamen er op ski’s. De sneeuw die door de lawine was gedreven, heeft de wegen geblokkeerd. Eén persoon is levenloos uit de sneeuw getrokken. Twee personen zijn levend teruggevonden, maar de meeste anderen lijken nog begraven onder de sneeuw. Er wordt gevreesd voor veel doden in het hotel.Het bergachtig gebied van Centraal-Italië is woensdag door vier opeenvolgende aardbevingen getroffen. Ook ’s nachts zijn bevingen gemeld. De bevingen hebben de problemen door de recente stormen alleen maar verergerd. De elektrische leidingen zijn vernietigd en liggen op de grond en zijn hele dorpen geïsoleerd. Ook in andere delen van de regio zijn reddingsoperaties aan de gang.Het dak van het vier-sterren spa-hotel, dicht bij de berg Gran Sasso in de regio Abruzzo, is woensdagavond deels ingestort. Op dat moment waren volgens reddingswerkers minstens 20 toeristen en zeven medewerkers binnen. De teams hebben gebeld naar overlevenden, maar er was geen reactie. Omwonenden in Farindola hebben de hulpdiensten gewaarschuwd.Het eerste slachtoffer, een man, is vanmorgen uit de sneeuw getrokken, meldt de krant Corriere della Sera. "Er zijn veel doden," citeert de krant Antonio Crocetta, het hoofd van een berg reddingsteam. Er waren kinderen onder de gasten, en de berichten in de media zeggen dat er kinderen onder de doden zijn. De Italiaanse media meldt dat sommige gasten in het hotel in staat waren om tekstberichten te verzenden, nadat ze onder de sneeuw gevangen raakten. “Help, we sterven van de kou," citeert persbureau Ansa een koppel.Een sneeuwstorm en geblokkeerde wegen bemoeilijken de toegang tot het hotel. Voertuigen worstelden zich een weg door de sneeuw en een aantal redders nam uiteindelijk zijn toevlucht tot ski's. Volgens de Italiaanse media bereikten de eerste reddingswerkers op ski’s het hotel pas vanochtend om vier uur. Videobeelden toonden hoe ze zich scheppen door een muur van sneeuw.Twee mensen zijn levend gevonden buiten het beschadigde gebouw, dat werd omringd door omgevallen bomen. Ze zijn meegenomen naar het ziekenhuis, één van hen is onderkoeld. Eén van hen, Giampaolo Parete, vertelde dat hij naar zijn auto was gegaan om iets te halen toen de lawine toesloeg. "Ik was onder de sneeuw, maar ik ben erin geslaagd om eruit te komen. De auto was niet bedolven en ik wachtte op de komst van de reddingswerkers,” citeert persbureau Ansa de man. Hij voegde eraan toe dat zijn vrouw en twee kinderen onder het puin waren.De autoriteiten proberen nu reddingsvoertuigen naar het hotel te krijgen. Er zijn berichten dat er een ambulance staat op een paar kilometer van het hotel, die het gebouw nog niet kan bereiken. De aardbevingen in de regio Abruzzo, Marche en Lazio volgden na dagen van zware sneeuwval in de regio’s. Woensdag is een persoon in het gebied overleden en werd een ander als vermist opgegeven. Dezelfde regio is op 24 augustus vorig jaar getroffen door een aardbeving waarbij 298 mensen omkwamen. Bij een aardbeving in oktober waren er geen dodelijke slachtoffers, omdat de meeste wooncentra waren geëvacueerd. Sindsdien is de regio getroffen door koud weer en sneeuwstormen.