Ruben Rozendaal, kort voor de Krijgsraadzitting vandaag begon. (Foto: René Gompers)





Rozendaal zei vóór aanvang van de zitting dat hij vrijspraak verwacht. Hij was er niet op de hoogte van dat de vijftien critici van het militaire bewind vermoord zouden worden. De auditeur-militair stelde dat Rozendaal schuldig is aan moord. Omdat hij spijt heeft betuigd en meegewerkt heeft aan het onderzoek, heeft hij strafvermindering gekregen. Rozendaal vindt dat er nodeloos gemoord is. Tegen hem is geen twintig jaar geëist. Elgin eiste tien jaar onvoorwaardelijke celstraf tegen hem. Hij heeft samen met anderen André Kamperveen, directeur/eigenaar van, en vakbondsleider Fred Derby opgehaald. Hij heeft hen in het Fort afgeleverd en moest naar andere locaties gaan, zoals het gebouw van de Moederbond endie in brand zijn gestoken. Ooken drukkerij van dagbladwerden in de as gelegd."Ik ben geen moordenaar. Ik wil niet dat mijn kinderen en kleinkinderen hieronder gebukt gaan. Ik ben ziek. Ik wil dat de waarheid wordt verteld", zei Rozendaal tijdens zijn verhoor door de Krijgsraad in maart 2012. Hij is dialysepatiënt. Nadat hij Kamperveen en Derby in de nacht van 7 op 8 december 1982 had opgehaald, kreeg hij de opdracht om het gebouw van 'de Moederbond' in brand te schieten en hij moest ook naargaan, die in brand stond. Deze opdrachten voerde hij uit samen met Roy Esajas en Iwan Dijksteel. "Toen ik om half zes terugkwam naar het Fort, zocht ik naar Paul Bhagwandas. Iemand zei: ga boven kijken. En daar zag ik diverse lijken liggen", verklaarde Rozendaal."Desi Bouterse heeft Cyrill Daal en Surindre Rambocus persoonlijk doodgeschoten. Hij was mijn boezemvriend en heeft vaker met me gesproken over de decembermoorden. Ik was zijn vertrouweling. Bouterse kan vergeleken worden met de Godfather". Dit verklaarde Rozendaal als getuige tijdens de zitting van de Krijgsraad in maart 2012.Rozendaal vertelde dat hij de wapens importeerde. "Ik had meer dan 250 wapens. Deze wapens werden door Bouterse geruild met Farc voor drugs. Ik blijf erbij dat Bouterse een crimineel is", hield Rozendaal vol. Hij verklaarde dat Bouterse vanaf 7 december tot 8 december 's middags in het Fort was. "Ik heb lijken gezien om half zes in de ochtend op 8 december", zei Rozendaal. "Hij heeft ons voorgelogen dat er een coup zou plaatsvinden en de mensen daarom opgehaald moesten worden. Ik heb hem toen geloofd, maar achteraf blijkt dit niet waar te zijn."