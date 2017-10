Radjes N. (40) is door de politie van Livorno achter slot en grendel geplaatst. De verdachte, die een bekende van de politie blijkt te zijn, heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal van een koe.De benadeelde deed aangifte bij de politie van Livorno. Tijdens het onderzoek kwam Radjes N. in beeld, waarna hij is opgespoord. Bij de aanhouding is het beest dood aangetroffen door de sleeptocht die het moest doorstaan.Na overleg met het Openbaar Ministerie is de koeiendief gratis loge geboden in het cellenhuis, meldt de politie Public Relations.