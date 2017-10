President Xi Jinping spreekt het 19e nationale congres van de Communistische Partij van China toe. (Foto's: Reuters)





China sluit zijn deuren niet voor de wereld, maar stelt die juist meer en meer open voor buitenlandse bedrijven, hield de president de congresleden en uitgenodigden tijdens de opening voor. “Op dit moment zijn zowel China als de wereld in het midden van diepgaande en complexe veranderingen”, zei hij. “China bevindt zich nog steeds in een belangrijke periode van strategische ontwikkelingsmogelijkheden. De vooruitzichten zijn helder, maar de uitdagingen zijn heel zwaar.” De Chinese leider schepte een rooskleurig beeld over het gevoerde beleid en sprak over de vele economische perspectieven dat zijn land te wachten staat.De CPC heeft een tweedelig ontwikkelingsplan tot 2050 in petto om China tot een modern, sterk, democratisch en welvarend socialistisch land te ontwikkelen. Het land zal dan dicht bij het centrum van de wereld liggen en meer bijdragen tot de mensheid. China is gereed voor de transformatie tot een machtige staat die de wereld kan leiden in politieke, economische, militaire en milieu kwesties.Xi onderstreepte weer eens dat zijn land gaat voor wereldvrede en -bestuur, en zich blijft inzetten voor de vele uitdagingen, zoals klimaatsverandering. “Geen enkel land kan de vele uitdagingen voor de mens alleen aan. Geen enkel land kan zich veroorloven om zich terug te trekken in zelf-isolatie”, zei Xi doelende op de Amerikaanse president die uit het Parijs-klimaatakkoord wil.De Chinese leider hield het congres voor dat de corruptie zwaarder wordt aangepakt, inkomensongelijkheid wordt weggewerkt, wetten worden aangepast en strikter nageleefd en economische hervormingen worden verder uitgevoerd. De president sprak niet over politieke hervormingen, maar zei: “We moeten de politieke systemen van andere landen niet automatisch kopiëren. We moeten het partijleiderschap standvastig handhaven en verbeteren en de partij sterker maken.”Xi ging ook in op de Taiwan-kwestie, “Wij zullen nooit iemand, een organisatie of een politieke partij, op enig moment of in welke vorm dan ook toestaan, om enig deel van het Chinees grondgebied te scheiden van China”. Beijing heeft de wil en kracht om elke poging tot onafhankelijkheid te verijdelen. De waarschuwing geldt ook voor Hong Kong en Tibet.De CPC kent 89 miljoen leden, hiervan nemen 2.280 van de 2.300 afgevaardigden deel aan het 19e nationale partijcongres. Dit is de belangrijkste politieke gebeurtenis in China. Aan het eind van het tiendaagse congres kiezen de 2.280 afgevaardigden voor een ongeveer 200-tellende centraal comité. Dit comité kiest dan 24 leden van het politiekbureau, dat op zijn beurt tussen de vijf en negen leden voor het staand comité aanwijst. Het centraal comité kiest ook de nieuwe leider van China, die waarschijnlijk weer de huidige president zal zijn. De 64-jarige Xi werd in 2012 voor de eerste maal aangewezen als de CPC secretaris-generaal en partijleider. Het 19e partijcongres wordt op 24 oktober afgesloten.