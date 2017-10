Waarnemend president Ashwin Adhin





De BvL en ALS hadden in een brief aan de regering gevraagd "om de rancuneuze maatregelen, vanuit het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, terug te draaien". Op grond hiervan heeft Adhin de bonden ontvangen. De waarnemend president laat via het Nationaal Informatie Instituut optekenen dat het een vruchtbaar gesprek is geweest. De regering is altijd voorstander van een goede relatie met vertegenwoordigers van werknemers. De uitnodiging voor het gesprek met BVL/ALS moet in dat licht geplaatst worden.De vermeende schending van vakbondsrechten moet door de bonden schriftelijk worden aangegeven. De regering wil exact weten welke internationale conventies geschonden zijn. Als er zaken binnen het systeem zijn opgenomen die fout zijn, zullen de correcties niet uitblijven, maar vooralsnog is dat volgens hem niet het geval.De waarnemend president stelt dat de volgende drie belangrijke zaken onderscheiden worden: bij schending van vakbondsrechten zal dat op regeringsniveau besproken moeten worden, bij beleidsaangelegenheden zal dat op het bord van de onderwijsminister worden geplaatst, bij uitwerking van technische zaken die te maken hebben met de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zullen de bonden met het Onderhandelingsorgaan van de Overheid om de tafel moeten zitten. Dit is volgens Adhin duidelijk gecommuniceerd naar de bonden.De waarnemend president kan zich niet terugvinden in wat in het artikel vanwaarin staat alsof hij in gesprek met de bonden zou hebben toegegeven dat zaken recentelijk verkeerd zijn gelopen. Dit is volgens de bewindsman sterk uitgedrukt en helemaal niet waar.Adhin zegt geen moeite gehad te hebben met de aanwezigheid met de voorzitters van C-47, Robby Berenstein, en Armand Zunder van de Progressieve Werknemers Organisatie. Zij hadden geen uitnodiging voor het onderhoud. Vanuit de regering zaten onder meer aan de ministers van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux, van Arbeid Suwarto Moestadja, van Binnenlandse zaken Mike Noersalim, raadsadviseur Eddy Jozefzoon, de voorzitter van het Onderhandelingsorgaan van de Overheid Sonny Kertowidjojo en Eric Banel, voorzitter van de presidentiële commissie voor implementatie van het herwaarderingsprogramma.