De stoet vertrekt rond 19.00 uur vanuit het SSDP terrein aan de Commissaris Roblesweg en wordt tegen 20.15 uur op dezelfde plek terugverwacht. In het cultureel centrum zal een gevarieerd programma worden gepresenteerd met onder andere een leeuwendans door de vereniging Kong Ngie Tong Sang, dansacts van Dancing Vibrations, Payal Ki Jhankaar, de Chinese vrouwenvereniging en de SSDP jongeren. Gedurende de avond is er ook ruimte gelaten voor zang, gedichtenvoordracht en toespraken van speciale genodigden onder wie de ambassadeurs van China en India en de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. De avond wordt afgesloten met een spectaculaire vuurwerkshow.De SSDP houdt jaarlijks aan de vooravond van Divali een gezamenlijke viering, omdat het Licht in alle culturen centraal staat en Divali herinnert aan de goddelijke verbondenheid en ons bestaan op aarde. Divali dwingt ons niet alleen tot zelfreflectie, maar laat ons ook overdenken of wij voldoende Licht hebben laten schijnen op ons gezin, onze wijdere sociale omgeving en op ons land en volk. Als wij ons laten leiden door het Goddelijke Licht, dan zullen wij in staat zijn om slechte eigenschappen zoals hebzucht, afgunst, wrok, onwaarheid en moreel verval te overwinnen, meent de organisatie."Ook als wij een verkeerd levenspad hebben gevolgd of immorele handelingen hebben gepleegd, dan wel slechte gedachten hebben gekoesterd, is Divali het aangewezen moment om de genadevolle God als schepper van mens en natuur te verzoeken om ons daarvan te zuiveren, opdat wij als goede mensen en goede burgers onze bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van ons gezin en de samenleving."