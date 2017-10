Waarnemend president Ashwin Adhin legt een krans bij het monument op het Plein van 10 Oktober 1760. (Foto's: René Gompers)





Bij het Plein op de hoek van de Johan Pengel- en de Henck Arronstraat heeft een lange rij van sprekers onder wie, waarnemend president Ashwin Adhin, ministers, vertegenwoordigers van organiserende groepen en van het ‘kabinet van granman Bono Valenti van de Aucaners’, benadrukt hoe belangrijk deze dag is voor de Marrongemeenschappen. Ontwikkeling, integratie, samenwerking en vrijheid zijn door sprekers op diverse manieren besproken in relatie tot de 'in stamverband wonende Afro-Surinamer'.Ter plekke waren ook aanwezig de leden van stichting 10 Oktober 1760, wiens feestprogramma bijna helemaal overeenkwam met dat van de Nationale Commissie Herdenking en Viering Ondertekening Vrede met de Marrons. In een verklaring had het ministerie van Regionale Ontwikkeling zich nadrukkelijk gedistantieerd van elke andere activiteit, door welke andere organisatie dan ook gepland, behalve die van de Nationale Commissie. Van onenigheid was er echter niets te merken, de traditionele ceremonies zijn met volle overgave en met diep respect uitgevoerd.Bij de Kathedrale Basiliek was de energie al vanaf de processie op straat naar de kerk duidelijk voelbaar. Bij de ingang hing een banier in grote rode letters 'Jezus mek’ wi fri'. In de kerk galmden opgewekte liederen: Jezus Christus is uit volle borst, vol overgave geprezen voor de bevrijding uit de slavernij. Er wordt gedanst naar hartenlust. Ook de paters, en een paar politici van van zowel de coalitie en de oppositie bewegen mee op het ritme. Er is ook aandacht besteed aan het grondenrechtenvraagstuk en goed omgaan met het milieu. Pater Eseteban Kross is diep onder de indruk. “De dienst is nog nooit zo denderend geweest,” zegt hij met een brede glimlach. “De mensen hebben zich helemaal overgegeven aan God.”Stichting 10 Oktober 1760 heeft een deel van haar gehouden activiteiten in 'de Olifant', het hoofdkwartier van de VHP. Geen ellenlange toespraken, daar had niemand nog zin in. Partijvoorzitter Chan Santokhi heeft uiteraard ook laten zien dat hij 'moi futu' kan maken. Behalve het culturele dansen, was er op het terrein ook een mini beurs voor gereedschap en de Marronkeuken. “Dit heeft niets met politiek te maken,” benadrukken Santokhi en Leo Atomang, voorzitter van de stichting 10 Oktober 1760. Het heeft te maken met “integratie van de verschillende groepen die Suriname rijk is.”Na de dienst in de Basiliek zijn de kerkgangers ook getrakteerd op een ‘Prisiri Konmakandra’ op het terrein van Radio Immanuel, een straatje verder. Dit hield ook tentoonstellingen en demonstraties uit de Marroncultuur in.Ondertussen werd het langzaam drukker in de Palmentuin terwijl enkele groepen zich een paar kilometers verder op Nyun Combé, klaarmaakten voor een Poolo Waka. De optocht, die uit drie kleine groepen bestond, viel onder supervisie van het Nationale Commissie, is vanuit Nyun Combé gestart. De kleine maar zeer luide en energieke groep had als eindpunt de Palmentuin. Daar aangekomen werd de groep verzwolgen door de menigte die zich ondertussen verzameld had. Op het centrale podium is de zoveelste groep het publiek aan het opzwepen. Naarmate de zon dichter bij de horizon komt, druppelen er steeds meer mensen Palmentuin binnen.René Gompers