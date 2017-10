Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. (Foto: René Gompers)





De bewindsman memoreerde dat vijf musea in Suriname opereren, waarvan twee in het binnenland die uit de grond zijn gestampt door Marronkunstenaars in Moengo en Pikin Slee. "Maar cultuur is meer dan dat. De grootste drager van cultuur is de taal. En wij mogen als Surinamers ook trots zijn dat wij als enig land in de Afrikaanse diaspora zes Marrontalen hebben, die zijn ontstaan en ontwikkeld door zes Marrongroepen, met hun eigen bestuurs- en beheersstructuur", stelde Peneux. Deze belangrijke cultuur-historische feiten dragen bij tot duurzame ontwikkeling in het binnenland.Deze zaken moeten goed beschreven, bewaard en beschermd worden. Het Directoraat Cultuur wil dat samen met de samenleving doen. Dit jaar nog zal gestart worden met een landelijke registratie van alle organisaties, personen en instituten die met cultuur bezig zijn. Hiermee wordt een sterke basis gelegd voor een succesvol en duurzaam cultuurbeleid. Hiervoor zullen de richtlijnen van de Verenigde Naties voor Cultuur worden gebruikt.De minister roept een ieder op om actief te participeren opdat cultuurbeleving, verankerd in de grondwet tot in het diepste binnenland tot haar recht komt. Voor volgend jaar staat er een groot cultuurcongres op de agenda van het ministerie. Peneux gaf aan dat binnenland een prioriteit is van de regering. Daarom is ervoor gezorgd dat er in heel binnenland bevoegd kader is op de scholen. Vanaf deze week brengt de minister bezoeken aan scholen in het binnenland om door kordaat optreden zaken te doen veranderen.