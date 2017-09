Twee criminelen hebben maandagavond twee mannen beroofd te Boslantie in het district Brokopondo. De slachtoffers hebben kapverwondingen opgelopen.Starnieuws verneemt dat de slachtoffers per eigen gelegenheid vervoerd zijn naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.De criminelen waren gewapend met een vuistvuurwapen en een houwer. De buit is SRD 1000 en een mobiele telefoon.