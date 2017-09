President-directeur van Grassalco, Sergio Akiemboto, overhandigt een schoolpakket aan een leerling. (Foto: Grassalco)





Het gaat om een deel van de 30.000 schoolpakketten die dit jaar landelijk worden verstrekt via het project van The United Nations Sustainable Development Goals Youth Ambassadors Program (UN SDG YAP). Minister van Sport en Jeugdzaken, Joan Dogojo, was aanwezig bij de feestelijke uitreiking. Zij drukte de kinderen op het hart om hun best te doen op school. “Je ouders hebben in je geïnvesteerd. Vandaag ontvang je onder meer een hemd en een schooltas, zodat je je best doet op school en later voor jezelf kan zorgen.”President-directeur van Grassalco, Sergio Akiemboto, benadrukte tegenover de groep hoe duurzaam onderwijs is. “Onderwijs is de sleutel tot ontwikkeling. Dat is de afspraak die wereldwijd is gemaakt”, hield hij de groep voor. Hij deed een beroep op de leerlingen om het schoolpakket goed te gebruiken, zodat de resultaten niet uitblijven.Na de toespraken deden de leerlingen mee aan diverse spelen en haalden schoolbegeleiders de pakketten op. Grassalco heeft gezorgd voor de nodige versnaperingen. Het bedrijf heeft de afgelopen drie jaar de kosten voor Brokopondo steeds voor haar rekening genomen, meldt de voorlichting van het staatsmijnbouwbedrijf.Het bedrijf ziet het als onderdeel van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om een deel van zijn opbrengsten terug te laten vloeien naar de (lokale) gemeenschap. De steenslagoperatie van Grassalco staat op Royal Hill in Brokopondo.Het schoolpakkettenproject van de UN SDG YAP is om sociaal zwakkeren en de minderbedeelde kinderen op GLO en VOJ-niveau tegemoet te komen. Het is de bedoeling om elk jaar in de vakantiemaanden de schoolpakketten te verstrekken onder behoeftige kinderen in stad, district en binnenland. Dit jaar zijn dat er 30.000. De kosten voor het programma worden voor 75 procent gefinancierd door de overheid. Voor het dekken van de rest van de uitgaven wordt het bedrijfsleven benaderd.