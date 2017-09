President Kim Jong-Un en militaire toppers vieren de rakettest van vrijdag. (Foto: AFP)





De presidenten van de Verenigde Staten (VS) en China hebben gezegd dat ze de druk op Noord-Korea zullen verhogen door toe te zien op de handhaving van de VN-sancties. Ondertussen hebben de VS en Zuid-Korea gezamenlijke militaire oefeningen over het Koreaanse schiereiland uitgevoerd. Noord-Korea zal deze week een belangrijke kwestie zijn op de Algemene Vergadering van de VN.Het land heeft op vrijdag zijn nieuwste raket over Japan gevuurd. Het was de eerste raket die zo’n grote afstand heeft afgelegd. De lancering was de directe aanleiding voor een nieuwe ronde van VN-sancties. De rakettest van vrijdag is unaniem als “zeer provocerend” door de VN-Veiligheidsraad veroordeeld.In de verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Noord-Korea staat: “De toegenomen bewegingen van de VS en zijn bondgenoten om sancties te bekrachtigen en druk te leggen op de Democratische Volksrepubliek Korea zullen ons tempo naar de ultieme voltooiing tot een kernstaat alleen maar versnellen." Volgens Pyongyang zijn de nieuwe VN-sancties die op 11 september zijn goedgekeurd, bedoeld om de regering ten val te brengen.De VN-sancties zijn een poging om Noord-Korea's brandstofimporten aan banden te leggen en de inkomsten voor zijn wapenprogramma’s te beperken. De nieuwe sancties voorzien in vermindering van olie-importen en stopzetting van de export van textiel. De nieuwe maatregelen volgden na de zesde en krachtigste kerntest die eerder deze maand door Pyongyang werd uitgevoerd.Maar sommige critici hebben vragen gesteld over de effectiviteit van de beperkingen, omdat Noord-Korea nog steeds in staat is internationaal handel te drijven. De handel met China was gedeeltelijk verantwoordelijk voor de geschatte economische groei van 3,9% vorig jaar, rapporteert Bloomberg.