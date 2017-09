Politicoloog Hans Breeveld heeft in zijn schotschrift 'Noni Lichtveld en de Surinaamse vlag in historisch perspectief', de oude vlag van Suriname (1959), naar ontwerp van Noni Lichtveld, onder vuur genomen. Lichtveld, dochter van onze grote schrijver dr. Lou Lichtveld (Albert Helman), is onlangs overleden.Surinamers zijn er niet toe geneigd, in strijd met een pas overledene, hun gelijk te halen. Niet alleen omdat de overledene weerloos is, maar omdat zij ons eraan herinnert dat wij allen feilbaar en vergankelijk zijn. Maar Breeveld opende zijn boze stuk met een andere norm: 'Het gezegde: "Over de dode niets dan goeds" kan mij gestolen worden'. Hij kondigde daarmee aan, de pose van sabi so te zullen verkiezen boven die van bescheidenheid.De oude Surinaamse vlag kende vijf sterren, in verschillende kleuren, de bevolkingsgroepen symboliserend, die ellipsvormig gesitueerd, door een lijn met elkaar waren verbonden. Het zou kunnen worden gepercipieerd als metafoor van de democratische notie van eenheid in verscheidenheid. Breeveld beloofde in zijn schotschrift een historisch perspectief, maar vergat al schrijvende zijn belofte. Wat overbleef was de agitatie van ideologische dwingelandij. Instemmend citeerde hij Dobru, die volstrekt in strijd met de historische feiten, de oude vlag besmeurde: 'deze vlag die apartheid propageert'.Apartheid betekent muren tussen de bevolkingsgroepen, geen verbinding, zoals Noni Lichtveld had bedoeld en verbeeld, en zoals het door een 'aanzienlijk deel van de bevolking', was begrepen. Het tekent de autoritaire variant van het nationalisme: pluriformiteit en diversiteit worden als verdeeldheid, 'apartheid' begrepen, strijdig met 'nationale eenheid'. Dat intolerante nationalisme werd, in historisch perspectief bezien, tot schaamlap van de militaire dictatuur.