NDP fractieleider Misiekaba vindt dat alle politieke partijen betrokken zijn bij corruptie (Starnieuws 24-08-2017). 'Want waarschijnlijk, everyone is to blame.' Hij roept zijn collega's daarom op 'te stoppen elkaar de vinger te wijzen'.De opmerkzame lezer begrijpt de uitspraken van Misiekaba als een onbedoelde bekentenis, dat (ook) zijn partij betrokken is bij corruptie. Echter, in plaats van als volksvertegenwoordiger de publieke middelen en integriteit van openbaar bestuur te verdedigen, door onderzoek, rekenschap en gerechtigheid te eisen, roept de paarse fractievoorzitter op tot stilzwijgen.Evenals inzake de ernstige schendingen van de mensenrechten, is Misiekaba in het geval van corruptie, de luidruchtige apologeet van de cultuur van straffeloosheid. Een anti-corruptie wet onder dat gesternte is een papieren tijger.