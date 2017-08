Assembleelid Asiskumar Gajadien. (Foto: Raoul Lith)





De vp zei dinsdagavond in De Nationale Assemblee dat de leverancier van de asfaltplant niks weet van een offerteaanvraag uit Suriname. Gajadien merkt op dat het niet gaat om wie de offerte heeft aangevraagd. De aanvraag is op instigatie van de partij door internationale relaties gedaan. Adhin heeft aangekondigd dat de leverancier een ticket heeft geboekt en naar Suriname zal komen. De vaste commissie van De Nationale Assemblee voor Openbare Werken, Transport en Communicatie, kan dan in gesprek gaan met de leverancier.Het Assembleelid stelde dat de asfaltplant aan minister Jerry Miranda aangeboden is voor 900.000 euro. Dezelfde leverancier uit Brazilië heeft een gloednieuwe asfaltplant voor 575.000 euro aangeboden, terwijl die welke de regering wil opkopen al vijf jaar in Suriname is. "De vp heeft op geen enkele wijze kunnen overtuigen dat op een comptabel juiste wijze gehandeld is bij de goedkeuring van deze plant. Terwijl de vp aangaf dat er vergelijkingen zijn gemaakt, heeft hij dat niet kunnen aantonen. De offerte is ingediend op 8 juni 2017 en het raadsvoorstel is opgemaakt op 9 juni 2017. Binnen elf dagen is het voorstel goedgekeurd door de Raad van Ministers," stelt Gajadien.Waar Adhin niet op ingaat, is waarom wel voor invoerrechten betaald worden, terwijl er vrijstelling door de Staat is verleend aan de verkoper. Het bevreemdt Gajadien dat Adhin ook met geen woord heeft gerept over de post winst die is opgebracht van 15-20% op de goederen terwijl deze reeds 4-5 jaren oud zijn. Het laatste woord over deze zaak is nog niet gezegd, benadrukt de VHP-topper.