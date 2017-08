Het recht van vrouwen en adolescenten op preventieve informatie en diensten is gebaseerd op fundamentele mensenrechten. Het Programma van Actie van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD) erkende “het recht van mannen en vrouwen om op de hoogte te worden gesteld en toegang te hebben tot veilige, effectieve, betaalbare en aanvaardbare methoden voor gezinsplanning naar keuze.” Daarnaast bieden mannelijke en vrouwelijke condooms, wanneer ze correct en consistent worden gebruikt, dubbele bescherming tegen zowel onbedoelde zwangerschap als seksueel overdraagbare infecties (soa's), inclusief hiv.Volgens het UNFPA is het vergroten van de toegang tot moderne anticonceptie bij adolescente meisjes een cruciaal uitgangspunt om hun gezondheid op lange termijn te verbeteren. het is ook essentieel om de gezondheid van moeder- en pasgeborene te verbeteren en de moeder- en kindzorg op een hoger peil te brengen. In laag- en middeninkomenslanden zijn complicaties van zwangerschap en bevalling de belangrijkste moordenaars van adolescente meisjes (15 tot 19 jaar). Hun baby's hebben ook een hoger risico op sterfgevallen dan de baby's van oudere vrouwen. Toch ervaren adolescenten enorme hindernissen om toegang te krijgen tot informatie over de voortplanting en gezondheidszorg.Uit het rapport, een baseline studie uitgevoerd in 2011, blijkt dat er in Suriname jaarlijks gemiddeld 5,8 condooms per hoofd van de bevolking ter beschikking zijn. Voor het binnenland zijn er evenwel sterke indicaties dat de condoomdistributie aldaar veel lager is dan ergens anders: jaarlijks minder dan één condoom per hoofd van de bevolking. Echter is verder onderzoek nodig om deze indicaties te bevestigen. Voorts is uit het MDG Progress Report 2011 gebleken dat wanneer vrouwen in de leeftijdsgroep 15-24 jaar eenmaal getrouwd zijn of samenwonen, zij minder kans hebben om anticonceptie te gebruiken in vergelijking met oudere vrouwen. Ongeveer 42% van de vijftien- tot negentienjarigen en 41% van de twintig- tot 24-jarigen heeft gemeld dat ze op dat moment een anticonceptiemiddel gebruikten. Bij vrouwen van 35-39 jaar is dit percentage het hoogst: ongeveer 56%.De UNFPA werkt om de toegang tot reproductieve gezondheidsdiensten te verbeteren, ook voor gemarginaliseerde jongeren. Zo zijn er in 2013 zeven UNFPA-ondersteunde jeugdcentra in Haïti toegankelijk gemaakt voor meer dan 80.000 jongeren en is het aantal UNFPA-ondersteunde jeugdvriendelijke gezondheidsfaciliteiten in Burundi gestegen van vier tot 18, waarbij 631.266 mensen worden geholpen. Het UN Bevolkingsfonds stelt dat toegang tot contraceptieve informatie centraal is bij het bereiken van gendergelijkheid. Wanneer vrouwen en koppels in staat zijn om te plannen of en wanneer zij kinderen willen hebben, kunnen vrouwen beter hun opleiding voltooien. De autonomie van vrouwen binnen hun huishoudens is toegenomen en hun verdiencapaciteit verbeterd. Dit versterkt hun economische veiligheid en welzijn en dat van hun gezinnen.