Suriname is gelukkig aan het klauteren uit de economische recessie die voornamelijk als oorzaak heeft de diep teruggelopen mijnbouwinkomsten van de Staat. De gevolgen van de recessie zijn overal voelbaar. Soms is de geestelijke druk als gevolg van de financieel economische uitdagingen onhoudbaar. We zien te vaak dat zelfs wetenschappers vanwege de druk de basisregels van wetenschapsbeoefening verlaten. Ook zij zijn maar mensen en hebben ook hun subjectieve benadering van zaken. In het artikel van de hand van mijn oud docent en politicoloog, Dr. Hans Breeveld, van donderdag 3 augustus op Starnieuws onder de titel ‘Laten DNA en regering zich gijzelen?’, laat de politicoloog in de drang de coalitie en de regering te willen slaan, zich gijzelen en neemt de nauwkeurigheid die van een wetenschapper van zijn formaat verwacht mag worden, niet in acht.De volgende uitdrukking zal mogelijk hier van toepassing kunnen zijn: “het beste paard struikelt wel eens!” Of is misschien wat Andrew Lansley zei aan de orde: