Assembleelid Aida Nading (beeld: DNA)





"Er zijn Skalians hier en daar geplaatst waardoor de rivier op sommige plaatsen onbegaanbaar is," zei Nading. Zij voerde aan dat de vaargeul vol zit met riviergrind door de mijnbouwactiviteiten. Het water wordt zodanig vervuild waardoor het niet gebruikt kan worden door de bewoners die langs de rivier wonen. Nading wil van de regering weten of er controle plaatsvindt op de goudactiviteiten in het gebied. Zij vroeg of er belasting wordt betaald door de Brazilianen die actief zijn in het gebied.De volksvertegenwoordiger heeft opnieuw vragen gesteld over de vuilstortplaatsen in het Lawagebied. Er zijn veel winkels in dit gebied. Hun vuil wordt dan opgehaald door de Brazilianen en wordt dan zonder na te denken gewoon gedumpt langs de rivier .Door de hoge waterstand komt al dat vuil in het water terecht. Mensen die langs de rivier wonen, worden hierdoor gedupeerd. Ook worden mensen langs de rivier begraven door Brazilianen. Nading wil van de minister van Regionale Ontwikkeling weten hoe hij denkt deze problemen op te lossen.