De president had maandagavond een onderhoud met de pg over het opzeggen van het vertrouwen in hem. Hierna is meegedeeld door het Kabinet van de President dat, indachtig het hogere 's landsbelang het besluit genomen is om de ontstane situatie aan een nadere beschouwing te onderwerpen.De resolutie is woensdag ingetrokken door de president. Ook het antwoord van de procureur-generaal hierop is eveneens teruggenomen. Starnieuws verneemt dat de resolutie en de brief als niet geschreven moeten worden beschouwd.Nadat bekend werd dat het vertrouwen in de pg is opgezegd door de regering, was de verontwaardiging in de samenleving groot. Er kwam een berg van kritiek op dit besluit, dat niet op de grondwet of andere wetten gebaseerd is. Nu is de situatie teruggedraaid naar een nulpunt.