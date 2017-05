Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, zal ingaan op de laatste politieke ontwikkelingen in het land. Hij zal onder andere belichten de verpaupering van het volk, de verhoogde prijzen voor levensonderhoud, de verschillende internationale leningen en de totale ontwrichting van de sociaaleconomische orde.Brunswijk zal uit de doeken doen welke politieke strategieën de huidige regering nu aan het beramen is om 'het volk na 2020 weer eens voor vijf jaren te stroppen in een avontuur vol armoede, neergang en uitzichtloosheid'. De ABOP zegt op haar hoede te zijn en zal met deze campagne het volk ook waakzaam houden.