De prognose van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor dit jaar en 2018.





Vorig jaar is de economie gekrompen met -10,5%. IMF verwacht dit jaar nog een negatief cijfer van -1,2%. Minister Hoefdraad zei dat hij betere cijfers verwacht dit jaar. Hij deelde mee dat de monetaire reserve per eind april US$ 392,8 miljoen was, goed voor 3,8 maanden import. Vergeleken met april vorig jaar is er US$ 162 miljoen of 70% meer aan monetaire reserve. April 2016 was de crisis het diepst.Hoefdraad heeft aangegeven dat de betalingsbalanssteun van het IMF niet meer nodig is. Op grond hiervan is het programma dat overeen gekomen was met het IMF opgezegd. Dit is intussen ook bevestigd door het IMF. Het laatste kwartaal van het vorige jaar had Suriname een overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans, zei Hoefdraad. "Wij zijn ook positief gestemd ten aanzien van het eerste kwartaal van dit jaar. De inflatie is gemiddeld 9% over de laatste maanden. De wisselkoers heeft een vrij stabiel niveau," zei de minister van Financiën.Het IMF stelt in zijn nieuwste rapport dat de ergste crisis in de meeste landen voorbij is. De economische groei in Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied was derde laagste in de afgelopen dertig jaar.