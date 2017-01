Het Duitse stoomschip, Goslar, is 77 jaar geleden tot zinken gebracht in de Surinamerivier. (Foto's: René Gompers)





Vertegenwoordigers van het filmbedrijf, Sediba NV en Airplane Specialist Incorporation geven de stand van zaken door. Vier jaar geleden is het idee voor dit project ontstaan, deelt Toppin mee. In de film, die internationaal te zien zal zijn, wordt niet alleen het verhaal van de Goslar en de bemanning verteld. De relatie tussen Suriname, Nederland en Duitsland zal ook ter sprake komen. Suriname wordt hierbij flink belicht. De berging van het schip zal de rode draad door de geschiedkundige film zijn. Het is nog niet duidelijk hoeveel het project gaat kosten. Vast staat dat alles bekostigd wordt door de Amerikaanse partners. De verantwoordelijkheid wordt ook door hun gedragen wordt er meegedeeld.Het vrachtschip is in september 1939, enkele dagen na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in Suriname aangekomen. Gevreesd werd voor vijandelijke schepen. Daarom werd asiel gevraagd. De bemanning telde 49 personen bestaande uit Duitsers en Chinezen. De Chinezen verzetten zich en werden opgepakt voor muiterij. Ze zijn later met een Italiaans schip uit Suriname vertrokken. De vijftien Duitsers zochten aansluiting bij de Duitse gemeenschap. Er werd een goede band opgebouwd met de Surinaamse samenleving, maar toen Duitsland Nederland binnenviel op 10 mei 1940, werden zij gevangen genomen.Nog voordat hij kon worden gepakt heeft de stuurman een luik op de bodem van het stoomschip geopend. Daags van te voren hadden de bemanningsleden de voorraad kolen, die nodig was voor de aanmaak van stoom, aan de linkerzijde van het schip opgehoopt. Daardoor kwam het schip heel snel op zijn zij te liggen toen het water nam. Op 11 mei lag de Goslar helemaal plat op zijn zij. De Duitsers hebben enkele vluchtpogingen ondernomen. Ze werden elke keer weer opgepakt. Ze zijn in 1947, twee jaren na de oorlog, vrijgelaten. Jaren daarna is er gepoogd om de Goslar te verwijderen. Zonder succes, het schip is is toen in tweeën gebroken. Het wrak ligt er nog steeds.