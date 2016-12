Minister van RGB, Steven Relyveld, lanceert 'Gonini' geoportaal - een online nationaal land monitoringssysteem.





De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) organiseerde de launch van het geoportaal in nauwe samenwerking met het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos) en de UNDP, als onderdeel van het REDD+ programma in Suriname. Het geoportaal is opgezet in het kader van het nationale REDD+ programma, waarbij een belangrijk component van de voorbereidingsfase het opzetten van een Nationaal Bos Monitoringssysteem (NFMS) is.De SBB is verantwoordelijk voor het opzetten van het NFMS. Binnen de ontwikkeling van een NFMS, wordt de beschikbaarheid en toegankelijkheid van betrouwbare en up-to-date bos gerelateerde informatie beschouwd als cruciaal voor nationale en internationale rapportage en een effectieve participatieve aanpak en gezamenlijke besluitvorming. Een tool om dit transparant, up-to-date en toegankelijk te maken, is een geoportaal, licht de SBB toe in een persbericht.Het opzetten van het geoportaal is geschied in het kader van REDD+ in samenwerking met de Food and Agriculture Organization (FAO) binnen het UN-REDD-programma. Ter voorbereiding heeft FAO twee missies uitgevoerd in Suriname: een eerste bezoek om het geoportaal conceptueel te bespreken om specifieke nationale behoeftes te kunnen vervullen. Daarna was er een training verzorgd door de FAO om het geoportaal op te zetten en te beheren. Verschillende nationale stakeholders hebben deelgenomen aan de training die plaatsvond van 14 tot 18 november. Om specifieke geografische data uitwisseling te faciliteren tussen nationale en lokale stakeholders, is een samenwerking aangegaan met de lokale dataprovider Datasur, zegt de SBB.