De afgelopen dagen heb ik de discussies met betrekking tot Yvanna Hilton haar verzoek tot geslachtswijziging, via de media gevolgd. Zo heeft eenieder zijn of haar mening laten horen over het ontstaan van homoseksualiteit/transgender. Als het nou een aangeboren afwijking is of een demonische in bezit name, aan die discussie waag ik niet deel te nemen, aangezien ik mij dan op glad ijs zou begeven. Feit is dat homoseksualiteit/transgender bestaat! De vraag is hoe gaan wij als samenleving er mee om? Op welke manier geven wij het een plaats binnen onze samenleving zonder het schenden van mensenrechten?Op de geboorteakte van elk mens staat welk geslacht de moeder ter wereld heeft gebracht, kan zijn mannelijk of vrouwelijk. Als het een jongen is, staat op de geboorte akte 'een kind van het mannelijk geslacht'. Zouden we nu op de geboorte akte het woord mannelijk veranderen in vrouwelijk, dan plegen we naar mijn inzien geschiedvervalsing. De desbetreffende moeder heeft niet ter wereld gebracht een vrouw, maar een man. En dat is gewoon een feit! Als mensen moeten wij ook eerlijk zijn en erkennen dat een man NOOIT een vrouw kan worden. Een man kan zich vrouw VOELEN, dat is zijn recht en daar is hij volkomen vrij in, maar een vrouw zal hij nooit worden. Simpelweg vanwege het feit dat een man de eigenschappen van een vrouw (zoals een baarmoeder en eicellen) niet heeft en ook niet zal kunnen krijgen. Het is natuur gegeven!Begrijpelijk is wel dat het voor een transgender die zich elke keer bij het aanbieden van zijn identiteitsbewijs of paspoort, waarop staat mannelijk moet verantwoorden, omdat hij het uiterlijk heeft van een vrouw, minder prettig en confronterend is.Aangezien wetten veranderen dan wel aangepast worden mede op basis van ontwikkelingen binnen de samenleving, lijkt het mij het meest voor de hand liggend dat onze wetgeving op dit gebied wordt aangepast. De aanpassing dient naar mijn inzien wel op zodanig wijze te geschieden dat wij geen geschiedvervalsing plegen en dat de transgenders verder door het leven kunnen zonder steeds tekst en uitleg te hoeven geven over hun uiterlijk en gevoel. Voor de transgender mannen kan als geslacht opgenomen worden: ‘Mannelijk Transgender’, afgekort MT en voor de transgender vrouwen ‘Vrouwelijke Transgender’, afgekort VT.Met deze aanpassing denk ik, althans hoop ik, dat alle delen van de totale samenleving bevrediging zullen hebben. Of niet?Mr. A.M. Linger