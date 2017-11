De Zweedse spelers gaan uit hun dak. Ze hebben de WK-ticket voor volgend jaar in handen. (Foto: Reuters)





Italië heeft vanmiddag in de beslissingswedstrijd niet kunnen winnen van Zweden. Het doelpunt van de Zweedse middenvelder, Jakob Johansson, tijdens de uitwedstrijd heeft het verschil gemaakt. Vanmiddag bij de return was Zweden in het voordeel. En ondanks de gastheer 76% balbezit had, is hij er niet in geslaagd een doorbraak te forceren.De beste kans voor Italië kwam van de late invaller Stephan el Shaarawy. Doelman Robin Olson wist de volley echter uit het doel te houden. Aanvaller Ciro Immobile miste een aantal kansen en zag zijn lage doelpoging in de eerste helft op de doellijn gekeerd door de achterhoedespeler Andreas Granqvist.Het resultaat van de wedstrijd betekent dat de ploeg van Jan Andersson voor het eerst sinds 2006 het WK bereikt, toen ze in dezelfde groep als Engeland zaten.Ofschoon Italië in de tweede helft domineerde en 20 schoten op het doel loste, straalden de inspanningen een groeiend gevoel van wanhoop uit. De ploeg van Giampiero Ventura was niet in staat om de resolute Zweedse verdediging open te breken. Vaak stonden er zes verdedigers voor het doel, en wisten ze alle doelpogingen uit. In totaal maakten de Zweden in totaal 56 reddingen en wisten ze 19 keer de bal te onderscheppen.Na het laatste fluitsignaal vielen veel van de Italiaanse spelers op de grond, terwijl de spitsen Andrea Belotti en Immobile hun tranen de vrije loop lieten. Bij de Zweedse ploeg gebeurde het omgekeerde. Ze renden dolblij op het veld om hun ticket naar Rusland te vieren.Voor de Italiaanse doelman Gianluigi Buffon die met zijn 39 jaren, de 175e wedstrijd voor Italië afwerkte, was het zijn laatste internationale optreden. Hij had zijn besluit aangekondigd om aan het eind van het seizoen te stoppen met voetbal. De hoog gewaardeerde 18-jarige Gianluigi Donnarumma van AC Milan zat op de bank. Hij zal hoogstwaarschijnlijk overnemen van Buffon tijdens de volgende campagne, de kwalificatieronde voor het Europees Kampioenschap 2020.Het kan ook het einde betekenen voor coach Ventura. De 69-jarige coach heeft veel kritiek gehad voor zijn beslissing om met een 4-2-4-formatie tegen Spanje te spelen. Italië ging zwaar onderuit met 3-0. Opnieuw zullen er vragen worden gesteld waarom hij weigerde Napoli's Lorenzo Insigne te laten spelen. Insigne heeft dit seizoen al zes doelpunten voor zijn club gemaakt.Ventura kreeg pas in augustus een nieuw contract tot 2020, maar de Italiaanse voetbalbond kan nu een beroep doen op de voormalige AC Milan en Juventus-coach Carlo Ancelotti die beschikbaar is. Ancelotti heeft de Duitse kampioen Bayern München verlaten.