De Franse douane op Guadeloupe heeft afgelopen vrijdag 750 kg cocaïne onderschept in rijst afkomstig uit Suriname. (Beeld: Franse douane)





President Desi Bouterse had eerder op de dag aangeven dat veiligheid en bestrijding van de criminaliteit prioriteiten zijn van de regering. Breeveld merkte in de tweede ronde van de algemene politieke beschouwing op dat met de bij herhaling voorkomende drugsvangsten afkomstig uit Suriname "wij ons steeds onveiliger beginnen te voelen".De politicus vroeg aan hoe het komt dat na bekendheid van de vele gevallen van drugsvangsten niets meer over het onderzoek wordt vernomen. Evenmin wordt bekend wie daarbij betrokken zijn. "Iedere keer wanneer een melding van een drugsvangst ons bereikt, 'un bere e koti'. We willen trots zijn op ons land, waar alles wat goed te betrachten is, waarde toevoegt aan ons land en volk. Met drugs en drugstransporten wordt daaraan niets toegevoegd, maar is er slechts sprake van decadentie en moreel verval," stelde Breeveld. Er is geen antwoord gekomen op deze en vele andere vragen. De president verwees naar de begrotingsbehandeling voor verdere antwoorden.