Atjoni, het knooppunt van Boven-Suriname en Paramaribo, rekent op continu stroom van de EBS. Dit is nodig voor economische activiteiten.





Het dorp maakt deel uit van het Boven-Surinamegebied in het district Sipaliwini. De 62 dorpen langs de rivier meegerekend, zouden er in totaal ruim 22.000 mensen gebruik kunnen maken van elektriciteitsvoorzieningen die te Atjoni zullen komen. Doornkamp erkent dat het een zeer groot verzorgingsgebied is. Hij hoopt dat het dorp dit jaar nog gebruik zal kunnen maken van de energievoorzieningen van de EBS. “Dan gaan we heel veel grote activiteiten in dit gebied waarnemen”, zegt de bestuursopzichter overtuigd.Een van de meest recente positieve ontwikkelingen te Atjoni is de opening van een filiaal van Godo. Het grootste voordeel hiervan is dat de lokale bevolking niet helemaal naar de stad hoeft te gaan voor haar financiële afwikkelingen. Doornkamp zegt dat het filiaal van Godo voorziet in een heel grote behoefte. De bewoners maken goed gebruik van de dienst. Zo gebeurt de betaling van de schoolgelden ter plaatse en men hoeft niet meer naar de stad ervoor. “In het verleden moesten de mensen een bus pakken naar de stad. Het was een enorme rompslomp, heel wat uitgaven voor de bevolking. Maar nu kunnen bankzaken en andere financiële transacties gewoon hier afgehandeld worden”, merkt Doornkamp op. Na Godo noemt hij als tweede grootste positieve ontwikkeling het medisch laboratorium MyLab, dat afgelopen zaterdag een prikpunt te Atjoni opende.Atjoni is gelegen aan op de linkeroever van de Boven-Suriname, net ten zuidwesten van het Brokopondostuwmeer, en telt ongeveer 500 inwoners. Het is het laatste dorp dat vanuit de hoofdstad Paramaribo dat nog over de weg te bereiken is en neemt daarmee een bijzondere plaats in als het gaat om het verkeer naar het binnenland. Atjoni staat bekend als de plek, waar de korjalen uit het binnenland aanmeren. Op die plek worden ook personen en goederen in- en uitgeladen, die van en naar het binnenland komen. De vroegere 'Poederweg' die langs het stuwmeer naar Atjoni leidde, heeft inmiddels plaats gemaakt voor een geasfalteerde weg, waarmee het binnenland ook veel beter bereikbaar is geworden.